Stříbrnou příčku vybojoval se sedmnáctisekundovou ztrátou Tomáš Navrátil (AK Kroměříž, ONěmec Team), třetí místo obsadil Jan Janů (Hvězda Pardubice 31:47). Těsně za medailovými pozicemi doběhl v čase 32:09 Severomoravan Tomáš Lichý čtvrtý a Jiří Petr z Kovalovic u Brna (Salomon Suunto, 33:14) pátý.

Z reprezentantů Zlínského kraje ještě skončili v nabité konkurenci Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 33:48) devátý, Fryštačan Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín, 34:16) desátý, Tomáš Blaha (AK Kroměříž, ONěmec Team, 35:37) šestnáctý a domácí prusinovický Jakub Janda (Rohálov Bike Team, 35:58) osmnáctý.

Závod žen ovládla 28letá Adéla Stránská z Iscarexu Česká Třebová, jež se prezentovala časem 35:56. Druhá v cíli byla o sedm sekund pomalejší Aneta Chlebíková z TJ TŽ Třinec, ze zisku bronzu se radovala olomoucká Petra Kamínková (Svatý Kopeček, 39:25). Eva Galaczová (TJ TŽ Třinec, 39:41) doběhla čtvrtá, Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín, 40:19) pátá, Jitka Fojtíková (Liga 100 Olomouc, 40:36) šestá, Martina Novotná (AK Kroměříž, ONěmec Team, 41:02) sedmá a Pavla Závodná (AK Drnovice) brala za čas 41:17 osmé místo.

V závodu, konaném pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Michaely Šojdrové, jehož čestným hostem byl český reprezentant a pozdější vítěz Jakub Holuša, ve všech kategoriích doběhlo do cíle 462 vytrvalců. V Prusinovicích si ve 14 kategoriích zazávodilo také 172 dětí.

JAKUBOVI HOLUŠOVI KOPCE NA TRATI MEZI PRUSINOVICEMI A TUČAPY NEVADILY

Vítězný Jakub Holuša si účast v závodu pochvaloval. ,,V pondělí 17. února jsem se vrátil ze šestitýdenního soustředění v Jihoafrické republice. Proto jsem si chtěl v Prusinovicích otestovat vytrvaleckou formu. Na pro mě neznámé trati se mi však běželo skvěle. Kopce mi totiž nevadily. Dobře jsem si na ní rozložil síly a i díky výborné konkurenci jsem v desetikilometrovém závodu zaběhl velmi dobrý čas,“ potěšilo Jakuba Holušu.

TOMÁŠ NAVRÁTIL SI PO NÁVRATU ZE SOUSTŘEDĚNÍ NA KANÁRSKÝCH OSTROVECH DOBĚHL PRO SKVĚLÝ ČAS I VÝSLEDEK

,,Protože přiděluji startovní čísla, tak jsem detailně znal startovní listinu. Proto jsem před závodem odhadoval, že bych mohl skončit na pátém místě. Z favoritů ale nepřijel Jiří Čípa. V týdnu po návratu ze soustředění na Kanárských ostrovech jsem ovšem cítil únavu. Nedokázal jsem si ještě odpočinout. Ale při rozběhání těsně před závodem už jsem se cítil skvěle,“ nezapíral Tomáš Navrátil.

Ten se po úvodních dvou okruzích v Prusinovicích pohyboval v čelní čtyřčlenné skupině. ,,Po výběhu na kopec nad Prusinovicemi už jsem zůstal vpředu pouze s Jakubem Holušou a Janem Janů. Při protivětru do Tučap jsme se na prvním pozici prostřídali a společně vyběhli i seběhli stoupání v Tučapech. Na 7. kilometru začal Janů mírně ztrácet, tak jsem zkusil trochu zrychlit. Ovšem i Holuša zrychlil tempo a to už na mě bylo moc. Do cíle jsem si však na těžké trati doběhl pro skvělý výsledek i čas,“ radoval se Navrátil.

ADÉLA STRÁNSKÁ ROZHODLA O ZISKU PRVNÍ PŘÍČKY V PRŮBĚHU OSMÉHO KILOMETRU

,,V Prusinovicích jsem se představila potřetí. Poprvé jsem tady byla v roce 2011, pak v sezoně 2019. Letos jsem si na Hanou jela otestovat, jakou mám na začátku sezony formu,“ přiznala Adéla Stránská.

Česká reprezentantka v běhu do vrchu, jež na loňském světovém šampionátu v Argentině skončila na čtvrtém místě, na startu věděla, že si to o první příčku rozdá s Anetou Chlebíkovou.

,,Na trati jsme byly pořád spolu v kontaktu. Ve stoupání v Tučapech jsme měla menší krizi, kde se mi špatně dýchalo. V tomto kopci se Aneta probojovala na první pozici. Já jsem si potom pořád držela svoje tempo a v průběhu osmého kilometru se mi podařilo Chlebíkovou předběhnout. Na zlaté příčce jsem pak zůstala až do cíle,“ pochvalovala si obhajobu loňského prvenství mezi ženami Stránská, pro kterou bude jarním vrcholem start na dubnovém mistrovství republiky v půlmaratonu v Pardubicích.

HELENA KOTOPULU JE S PÁTÝM MÍSTEM MAXIMÁLNĚ SPOKOJENÁ. MARTINA NOVOTNÁ SI ZÁVOD UŽÍVALA

V zajímavé ženské konkurenci se neztratily ani regionální ženy.

,,V současném období absolvuji objemové tréninky. Rohálovská desítka mi proto ideálně zapadala do přípravy. Navíc se mi na trati dařilo a v Prusinovicích jsem si zaběhla osobní rekord v tomto závodu. Do Tučap jsem běžela takticky a po obrátce jsem využila vítr do zad. S výkonem, časem i umístěním jsem proto maximálně spokojená,“ rozdávala v cíli úsměvy nejlepší žena ze Zlínského kraje ve výsledkové listině Ironmanka ze Zlína Helena Kotopulu.

,,V posledních týdnech nemám ideální formu. Nicméně domácí závod s tradiční skvělou atmosférou jsem si užila,“ tvrdí sedmá žena v pořadí Martina Novotná.

ŘEDITELE ZÁVODU ONDŘEJE NĚMCE POTĚŠIL VÝKON TOMÁŠE NAVRÁTILA A LÍBIL SE MU SOUBOJ ADÉLY STRÁNSKÉ A ANETOU CHLEBÍKOVOU

,,Těší mě, že se nám na start hlavního závodu podařilo přilákat kvalitní vytrvalce. Jakub Holuša, Tomáš Navrátil, Jan Janů a Tomáš Lichý se postarali o zajímavý průběh závodu. Zejména výkon Tomáše Navrátila mě hodně potěšil. Líbil se mi také ženský souboj české reprezentantky v běhu do vrchu Adély Stránské a národní reprezentantky v krosu a v bězích na dráze Anety Chlebíkové. Dalším pozitivem je skutečnost, že si v Prusinovicích zazávodilo 172 dětí. Jenom škoda, že sluce začalo svítit až po závodu. Běžci si ale překvapivě na vítr letos neztěžovali,“ hodnotil letošní ročník Rohálovské desítky ředitel závodu Ondřej Němec.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V ROHÁLOVSKÉ DESÍTCE 2020:

Muži do 19 let: Martin Kováček (SSK Vítkovice) 35:23.

Muži do 39 let: Jakub Holuša (Dukla Praha) 31:04.

Muži do 49 let: Jiří Petr (Solomon Suunto) 33:14.

Muži do 59 let: Bronislav Matouch (Jisva Zlín) 38:26

Muži do 64 let: Pavel Kratochvíl (Atletic Třebíč) 40:11.

Muži do 69 let: Ladislav Špacír (Lokomotiva Břeclav) 45:02.

Muži nad 70 let: Vladimír Varmuža (BK Hodonín) 42:08.

Ženy do 19 let: Adéla Anderlová (Titan Trilife Zlín) 46:42.

Ženy do 34 let: Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová) 35:56.

Ženy do 44 let: Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 40:19.

Ženy do 54 let: Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 39:25.

Ženy do 59 let: Jana Matyášová (Silvita s.r.o) 46:00.

Ženy nad 60 let: Alena Krcháková (AC Moravská Slavia Brno) 46:45.

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORII V ROHÁLOVSKÉ DESÍTCE 2020:

Dominik Masařík (Kelč), Barbora Dostálová (Dřevohostice), Albert Vlach (Brno), Diana Slintáková (AK Šternberk), Radim Ptáček (Rohálov Bike Team), Anna Špilerová (Přerov), Jakub Potácel (Olympia Bruntál), Sabina Jurošová (Slezan Frýdek-Místek), Nikos Kotopulos (Titan Trilife Zlín), Sabina Tvrdoňová (SK Hranice), Dalibor Drda (AK Emila Zátopka Kopřivnice), Kristýna Káňová (AK Emila Zátopka Kopřivnice), Dalibor Dvořák (Olympia Bruntál), Michaela Petrželová (Atletika Holešov).

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH 10. ROČNÍKŮ ROHÁLOVSKÉ DESÍTKY:

2011

Jan Kreisinger (AK Asics Kroměříž) 30:49.

Petra Kamínková (AK Olomouc) 35:48.

2012

Jan Kreisinger (AK Asics Kroměříž) 31:08.

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 36:17.

2013

Jakub Burghardt (Polsko) 44:07.

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 51:13.

2014

Olexander Marviichuk (Ukrajina) 31:07.

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 36:25.

2015

László Gregor (Maďarsko) 30:59.

Zita Káczer (Maďarsko) 36:33.

2016

Kiprono Silas Too (Keňa) 30:07.

Betty Chepleting (Keňa) 36:01.

2017

Olexander Matviichjuk (Ukrajina) 31:16.

Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 36:57.

2018

Olexander Matviichuk (Ukrajina) 31:32.

Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 38:35.

2019

Olexander Matviichuk (Ukrajina) 31:58.

Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová) 36:59.

2020

Jakub Holuša (Dukla Praha) 31:04.

Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová) 35:56.

JAKUBA HOLUŠU PŘEVAPILO, KOLIK ROHÁLOVSKOU DESÍTKU SLEDOVALO DIVÁKŮ

Rozhovor/ Rohálovská desítka není jenom desetikilometrový silniční běh. Pořadatelé na Hané vedení bývalým předním českým maratoncem Ondřejem Němcem závod každý rok zpestří pozváním nějaké zajímavé osobnosti. V Prusinovicích už byli například atleti Šárka Kašpárková, Taťána Netoličková-Kocembová, Imrich Bugár, Jiří Sýkora, Karel David, fotbalista Pavel Srníček, nebo kreslíř Petr Urban. Pobyt v obci s 1200 obyvateli si pochvalovala i držitelka 17 světových rekordů ve skoku o tyči a čtvrtá žena na olympiádě v Sydney v roce 2000 Daniela Bártová. V roce 2018 tam přivítali účastníka pěti olympijských her stolního tenistu Petra Korbela. Loni si pobyt v Prusinovicích užíval bývalý reprezentant, čtyřnásobný král prvoligových střelců a držitel 12 českých fotbalových titulů Horst Siegl. V roce 2003 tamní závod absolvoval v dresu Maratonustav Úpice tehdejší premiér Vladimír Špidla. V stejném roce si ho zaběhla i součastná poslankyně v Evropském parlamentu Michaela Šojdrová. Letos byl čestným hostem, ale zároveň také aktivním účastníkem halový mistr Evropy v atletice v roce 2015 v Praze v běhu na 1500 metrů Jakub Holuša.

Proč jste přijal pozvání do Prusinovic?

Po návratu ze šestitýdenního soustředění v Jihoafrické republice v pondělí 17. února jsem hledal závod, ve kterém bych otestoval svoji součastnou vytrvaleckou výkonnost. A protože mám rád silniční běhy, tak jsem oslovil ředitele Rohálovské desítky Ondřeje Němce, jestli můžu v sobotu 22. února do Prusinovic přijet. Ten mi zároveň nabídl funkci čestného hosta Rohálovské desítky.

.Jak se Vám na Hané líbilo?

Byla to příjemně strávená sobota. Překvapilo mě kolik závod v Prusinovicích i v Tučapech sledovalo diváků. Spousta jich byla také podél trati. Skvělá byla i přátelská atmosféra kolem celého závodu. Navíc jsem tady potkal spoustu známých a kamarádů. Vyhovovala mi také trať. Byla těžká, ale zábavná. Závod na ní jsem si však užíval a hlavně mi příjemně ubíhal. Jenom škoda ostrého protivětru do obrátky v Tučapech. Jinak bych možná zaběhl ještě lepší čas.

Jak probíhal Váš sobotní pobyt v Prusinovicích?

Po ranním příjezdu jsem předával medaile při vyhlašování výsledků dětských a mládežnických kategorii. Potom jsem se pořádně rozcvičil a rozběhal a pak už jsem se postavil na start závodu. Po vyhlášení výsledků jsem odjel domů.

Co Vás při Rohálovské desítce nejvíc překvapilo?

Byly to nepříjemné kopce na trati. Hlavně ten v Tučapech a potom druhý větší dva kilometry před cílem před Prusinovicemi. Kopce mi ale sedí a nevadí mi. Navíc nebyly příliš dlouhé. Dokážu si totiž odpočinout při sebězích.

Jak jste spokojený se svým výkonem?

Každé vítězství potěší. Spokojený jsem i s dosaženým časem. Také pocitově se mi běželo velmi dobře.

Jaký máte letos před sebou vrchol sezony?

Všechna moje příprava směřuje k závodu na 1500 metrů na Letní olympiádě na přelomu července a srpna v Tokiu. Napřed se ale musím do Japonska kvalifikovat.

Vrátíte se ještě někdy do Prusinovic?

Pokud to půjde a závod mi bude zapadat do tréninkového plánu, tak určitě. Myslím, že je to dost pravděpodobné, protože halové sezony v posledních letech vynechávám. Při trénincích v hale totiž v zatáčkách trpí moje kyčle.

Jakub Janda vzpomíná na souboj s Vladimírem Špidlou. Ondřej Fejfar si užíval severské podmínky v roce 2013

Už 27. ročník Rohálovské desítky se běžel v sobotu v Prusinovicích. V tradičním únorovém desetikilometrovém silničním závodu na Kroměřížsku se znovu představila spousta kvalitních a zajímavých vytrvalců. Těm se vesměs na Hané líbilo. Některá známá jména však letošní ročník z různých důvodů vynechala. Nicméně běžci se o náročné Rohálovské desítce vyjadřují jenom pozitivně.

Petr Vabroušek, přední český Ironman a ultramaratonec z Malenovic.

,,Rohálovské desítky jsem se v kariéře zúčastnil devětkrát. V nejlépe obsazeném desetikilometrovém silničním závodu v zimním období ve Zlínském kraji, který má velkou historii, jsem na náročné trati dosáhl na nejlepší čas před více než 10 lety. Bylo to kolem 34 minut. V Prusinovicích se mi líbí skvělá organizace a hlavně hvězdné obsazení na startu. Se soupeři se na trati i mimo trať vzájemně míjíme, takže člověk potká hodně známých. Také mě těší, že pořadatelé nezapomněli ani na dětské závody. Zajímavým nápadem je i Rohálovský duatlon, kdy se v kombinaci hodnotí Rohálovská desítka a dubnová Rohálovská padesátka horských kol. V tomto měření sil jsem se před několika lety dokonce probojoval na bednu, přestože si v terénu s horským kolem moc netykám,“

Helena Kotopulu, jedna z nejlepších českých Ironmanek ze Zlína.

,,Rohálovská desítka byl v sedmnácti letech můj úplně první desetikilometrový závod v kariéře. Po dvou úvodních přepálených kolech jsem ho ovšem vzdala. Po třech kilometrech totiž nešlo pokračovat. Další pokus následoval až v pětatřiceti letech a ten už byl úspěšný. Zatím jsem se v Prusinovicích představila osmkrát. Osobní rekord tady mám z letošního roku 40:19. Na Rohálovské desítce se mi všechno líbí. Mám na ni pěkné vzpomínky a vždycky se do Prusinovic ráda vracím. I když se závod běží na těžké kopcovité trati s cílem na mírném kopci. A protože se závod koná na začátku sezony, tak v cíli vždycky bývám vyřízená. Za zážitky zazávodit si v úžasné atmosféře a poměřit síly se spoustou soupeřů to ale určitě stojí. Navíc do Prusinovic vždy přijedu s celou mojí rodinou,“

Ondřej Velička, přední český ultramaratonec z Bystřice pod Hostýnem.

,,Desetikilometrovým závodem v Prusinovicích vždy začínám novou sezonu. Po zimní přípravě si v něm otestuji formu. Letos jsem ho běžel poosmé. Na nejlepší čas v Rohálovské desítce jsem dosáhl toto sobotu. Bylo to 36:31. Také mi vyhovuje, že se závod koná blízko mého bydliště. Líbí se mi skvělá organizace, zázemí i vyhlašování výsledků. Navíc, protože se úvodní okruhy běží v Prusinovicích, tak bývá podél trati spousta diváků. Oblíbil jsem si i vyhlášený kopec v Tučapech, protože v něm většinou předběhnu spoustu soupeřů. Také v Tučapech se vždy sejde hodně diváků. Kopcovitý profil trati totiž k Rohálovské desítce patří. Proto bych na ní nic neměnil. Pořadatelům bych jenom přál, aby jim vycházelo počasí a závod se každý rok konal v bezvětří. Není totiž nic horšího, než po obrátce v Tučapech běžet proti silnému protivětru,“

Ondřej Fejfar, reprezentant AK Kroměříž z Vrchlabí.

,,V Prusinovicích pravidelně začínám sezonu. Zároveň si na Hané vždycky otestuji aktuální formu. Rohálovské desítky jsem se zatím zúčastnil šestkrát. Nejlepší výsledek se mi povedl v roce 2013, kdy jsem vybojoval druhé místo. Tenkrát panovaly severské podmínky. Běželo se na náhradní trati ve sněhové vánici po kolena ve sněhu do Dřevohostic a zpět. Byl to neuvěřitelný zážitek. Ovšem jako klukovi z Krkonoš mi tyto podmínky maximálně sedly a ve výsledkové listině jsem byl nejlepším Čechem. Ovšem i trať do Tučap a zpět je hodně náročná. Zvlášť, když fouká nepříjemný vítr. Vítr ale k Rohálovské desítce většinou patří. Do Prusinovic přesto jezdím rád. Láká mě tam výborná organizace, rodinná atmosféra a líbí se mi i zázemí závodu v místní tělocvičně a kulturním domě. Nezapomenutelné je i závěrečné vyhlašování výsledků. Jednou bych chtěl Rohálovskou desítku vyhrát,“

Tomáš Navrátil, reprezentant AK Kroměříž.

,,Desítku v Rohálově beru jako nejvýznamnější silniční závod v našem kraji s nejvyšší sportovní úrovní, kde mají regionální vytrvalci možnost poměřit síly s velmi kvalitními soupeři. Zatím jsem se jí zúčastnil šestkrát. Dvakrát ještě, když jsem závodil na horských kolech a čtyřikrát v posledních letech. Na největší úspěch jsem dosáhl letos, kdy jsem vybojoval za čas 31:21 stříbrnou příčku. V roce 2017 jsem skončil v Rohálově čtvrtý. V Prusinovicích se mi líbí sportovní úroveň i atmosféra kolem závodu. Vyhovuje mi i náročná spravedlivá trať. Závod ale každý rok ovlivňuje únorové počasí. Ocenit musím také práci hlavního organizátora kamaráda Ondřeje Němce. Ten Rohálovskou desítku v roce 1994 založil a dodnes jí obětuje spoustu času i energie. V minulosti bývaly trochu problémy s prezentací. Ovšem i to se od roku 2019 výrazně zlepšilo a hlavně urychlilo.

Tomáš Blaha, reprezentant AK Kroměříž z Přerova.

,,Desítka v Rohálově je můj hodně oblíbený závod. Je také testem mojí výkonnosti po zimní přípravě. Zatím jsem ji absolvoval dvanáctkrát. Nejlepší čas jsem zaběhl 32:13. Do Prusinovic mě vždycky přiláká vesnická atmosféra. Pořadatelé tam vymysleli hodně těžkou trať. Ta je profilově zajímavá. Proto je důležité mít v závodu formu, ale zvládnou ho i takticky a psychicky. Před šesti lety v sedmatřiceti letech jsem tento závod běžel po pátečním plese v Hradci Králové. Po nočním návratu domů jsem se jenom chvíli prospal. Přesto jsem v roce 2014 zaběhl čas 33:22.

Jakub Janda, domácí prusinovický běžec Rohálov Bike Teamu.

,,Rohálovská desítka je od dětství mojí srdeční záležitostí. Právě při ní jsem zažil svoje běžecké začátky. V kariéře jsem jí absolvoval sedmkrát. Když jsem ji běžel poprvé, nebo podruhé a bylo mi necelých 13 let, tak se závodu aktivně zúčastnil i tehdejší premiér Vladimír Špidla. Celý závod jsem se ho držel na dohled. Na jeho konci mě pak překvapilo, že zhruba 1 500 metrů před cílem musel premiér vyměnit jednoho z jeho vyčerpaných bodyguardů. Rád také vzpomínám na prvního černošského běžce u nás Keňana Stephena Tapalu. To byla velká událost. Ředitel závodu Ondřej Němec ho tenkrát ubytoval u sebe doma. A protože jsem s Ondrou skoro soused, tak bylo v ulici o rozruch postarané. Nejlepší výsledek v Prusinovicích jsem vybojoval v letošním roce, kdy jsem obsadil v čase 35:58 osmnáctou příčku. V loňském roce jsem skončil v čase 36:45 na 24. místě. Na Rohálovské desítce se mi líbí, že jednou za rok si zazávodím v obci a jejím okolí, kde bydlím. Navíc takovou atmosféru nikde jinde nezažiju. Je to však nejtěžší desítka, jakou znám. Hlavně když ji na těžké trati doprovází studené větrné počasí.

Milan Zvonek, vytrvalec z Valašských Klobouk.

,,Rohálovskou desítku jsem běžel zatím jenom dvakrát. Letos jsem obsadil díky času 33:48 deváté místo a loni jsem skončil časem 35:15 na 16. příčce. Pokaždé to pro mě byl první větší test na začátku sezony. Kopcovitý profil trati mi ale vyhovuje. Líbí se mi kvalitní konkurence, která se každý rok sejde v Prusinovicích na startu a také, jak závodem žije téměř celá obec. To se málokde vidí. A co bych ještě zlepšil? Nic mě nenapadá. Snad jenom poručit větru, aby ledově nefoukal.