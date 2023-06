V sobotu 10. června se v Prusinovicích uskuteční 4. ročník Bike FORCE Rohálovského orienťáku.

pozvánka na závod horských kol Bike Rohálovský orienťák do Prusinovic 2023 | Foto: se svolením Libora Pumprly

,,Jedná se o orientační závod dvojic na horských kolech. Každá dvojice musí být složená z dítěte a dospělého doprovodu. Hlavním cílem závodu je poznávat krásu cyklistiky a rohálovského okolí. V závodu však nebude rozhodovat množství nejetých kilometrů, ale hlavně šikovnost a spolupráce v každé dvojici. Proto dojde ke spoustě překvapivých výsledků,“ předpokládá hlavní organizátor závodu Libor Pumprla.

,,Každá dvojice dostane na startu mapu s kontrolními stanovišti, které musí projet. Na každém stanovišti bude připravené malé překvapení,“ prozradil ještě Pumprla.

Pořadatelé vypsali 6 kategorií. A to pro děti ročníku narození 2008 – 2009, 2010 – 2011, 2012 – 2013, 2014 – 2015, 2016 – 2017 a 2018 – 2019. Dospělý doprovod může mít jakýkoliv věk nad 18 let. Novou kategorií je kategorie nad 100 let. V ní se počítá součet věku dvojice.

Trať je dlouhá podle kategorií 4 až 20 kilometrů.

Účastnický limit v závodu je 200 bikerů.

Start závodu je na prusinovickém fotbalovém hřišti mezi 10. a 12. hodinou. Intervaly mezi jednotlivými dvojicemi jsou minimálně 2 minuty. Prezence podle kategorií probíhá mezi 8.30 a 10. hodinou. Vyhlášení výsledků bude v 15 hodin.

Startovné je 250 Kč na dvojici. To je možné uhradit předem na účet pořadatele, nebo i na místě v den závodu.

,,Každý účastník si ze závodu odnese originální dárky. Pro děti jsme navíc připravili lákavý doprovodný program. A to skákací hrad po celý den zdarma, nebo pěnu,“ zve do Prusinovic Libor Pumprla.