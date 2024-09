Závod pořádá Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem ve spolupráci se spolkem Běhy Zlín.

Start obou hlavních krosových běhů je v areálu bystřického zámeckého parku, v 11 hodin.

Kratší trasa vede směrem do Chvalčova a zpět. Na 10kilometrové okruhové trase se bude závodit mezi Bystřicí pod Hostýnem, Chvalčovem, Lázněmi a Bystřicí pod Hostýnem.

Prezence do hlavních závodů probíhá v zámku, v areálu konírny, od 9.30 do 10.30 hodin. Děti mají prezenci na stejném místě od 10 do 12 hodin.

Startovné pro dospělé kategorie při online registraci předem do středy 4. září, je 300 Kč, na místě v den závodu 400 Kč. Děti startovné neplatí.

V ceně startovného je mimo jiné čipové měření času, občerstvení na trati, voda, ionťák, ovoce v cíli, zdravotnické zabezpečení, pamětní medaile, věcné ceny pro tři nejlepší běžce v každé kategorii.

Vypsány jsou tyto hlavní kategorie: junioři do 18 let, juniorky do 18 let (do ročníku narození 2006), muži/ ženy do 30 let (2005 – 1994), muži/ženy do 40 let (1993 – 1984), muži/ženy do 50 let (1983 – 1974) a muži/ženy nad 50 let (1973 a starší).

Děti si zazávodí v těchto kategoriích: 4 roky a mladší (2020 a mladší), 5 – 7 let (2019 – 2017), 8 – 10 let (2016 – 2014), 11 – 13 let (2013 – 2011) a 14 – 16 let (2010 – 2008).

V loňském roce v Podhostýnské desítce prvenství v hlavním závodě dlouhém 10 kilometrů mezi muži vybojoval Lukáš Makový (AC Bojanovice, 40:26). Mezi ženami zvítězila v čase 48:55 Bohdana Beranová z Bystřice pod Hostýnem.

5kilometrový závod vyhrál Jiří Flašar (Biatlon Halenkovice, 19:41). Mezi ženami na stejné trase doběhla na první příčce Aneta Štěpáníková, jež se blýskla časem 25:08.

V obou hlavních závodech si v roce 2023 v Bystřici pod Hostýnem zazávodilo celkem 109 běžců a běžkyň.

Letošní Podhostýnská desítka je součástí akce Podhostýnský festival jídla, který začíná už v pátek 6. září v areálu zámku a zámecké zahradě v Bystřici pod Hostýnem. Pro návštěvníky festivalu bude připraveno výborné jídlo a pití se zaměřením na producenty z Podhostýnského regionu.

Chybět nebudou ani hudební vystoupení. Hlavní hvězdou pátečního večera bude koncert vizovické kapely Fleret. V ceně startovného na Podhostýnskou 10ku je i vstupenka na Podhostýnský festival jídla.