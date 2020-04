Jeden z hlavních organizátorů běžeckého seriálu Běhy Zlín a spoluzakladatel a hlavní pořadatel Festivalového půlmaratonu ve Zlíně Bob Komín má návod, jak si v tomto nepříjemném období upevňovat fyzickou kondici a udržovat dobrou náladu.

Celý tým Běžecké školy Běhy Zlín při natáčení videí o cvičení - Katka, Markéta, Věrka a Bob | Foto: archiv Boba Komína

,,Současná situace je pro všechny úplně nová a neexistují na ni recepty. Nicméně je dobré neustále si pohybem udržovat kondici. Je to nejlepší způsob, jak posílit svoji imunitu, která je proti virovým onemocněním nejlepším bojovníkem. Důležitá je i psychická pohoda. To znamená pořád nesledovat zprávy. Stačí je vidět jednou za den. A neuvažovat, co by, kdyby. Prostě brát situaci jaké je. Na své kondici může pracovat každý,“ tvrdí Bob Komín.