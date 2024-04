Sedmý ročníku Franz Josef Kaiser Nočního běhu v Kroměříži vyhrál Filip Vabroušek z Malenovic. Reprezentant AK Zlín dosáhl v úvodním podniku z letošního třídílného seriálu večerních běhů ve Zlínském kraji, který měřil 5 kilometrů, času 17:02.

Noční běh v Kroměříži, Filip Vabroušek, Naděžda Lhotská. | Foto: Lidka Polišenská

Druhé místo obsadil Jakub Vodárek (Vseproakci.cz), který byl v cíli pomalejší o 30 sekund, bronz bral za čas 18:18 Richard Žitnik z Rožnova pod Radhoštěm, čtvrtý byl Viktor Pospíchal (Bikecore CE, 18:30), pátý do cíle doběhl Jiří Flašar (Biatlon Halenkovice, 18:32).

Filip Vabroušek obhájil prvenství v Nočním běhu v Kroměříži z loňského roku.

Malenovický vytrvalec má rád atmosféru nočních běhů. Navíc se mu trať i prostředí v okolí Velkého náměstí a v Podzámecké zahradě v Kroměříži velmi líbí.

V závodě potvrdil roli největšího favorita.

,,Dopoledne před sobotním večerním závodem jsem se byl rozklusat a rozhýbat na cyklostezce mezi Malenovicemi a Otrokovicemi, kde jsem naběhal zhruba 6 kilometrů,“ svěřil se po příjezdu do Kroměříže Vabroušek.

Ten hned od startu běžel na čele. ,,Dlouho mě však atakoval Jakub Vodárek. Na začátku 3. kilometru jsem se ale od něho definitivně odpoutal a pobyt na prvním místě jsem si pak bez problémů pohlídal až do cíle,“ upozornil na rozhodující moment reprezentant AK Zlín.

Vítěz se dokázal vypořádat i s nepříznivým počasím.

,,Závod se běžel na mokré trati. Trochu problém byly kaluže v Podzámecké zahradě, které jsem musel přeskakovat, nebo obíhat,“ prozradil ještě 24letý Filip Vabroušek.

V Kroměříži to pro něho byl kvalitní běžecký test před mistrovstvím republiky v běhu na 10 kilometrů, které se koná už tuto sobotu 27. dubna v Holešově.

V závodě žen zvítězila Naděžda Lhotská (Reims Triatlon), jež na první pozici doběhla v čase 22:08, stříbrnou příčku vybojovala Věra Vabroušková (Titan Trilife Zlín, 22:23), třetí místo obsadila zkušená vytrvalkyně Jitka Bařinková (Dia Zlín, 23:03), čtvrtá skončila Marcela Palúchová (25:18), pátá byla Ivona Hégrová (Valím Valím Hoštěrádky, 25:22).

Hlavního závodu, který se běžel v okolí kroměřížského Velkého náměstí a v Podzámecké zahradě, se ve všech kategoriích zúčastnilo 95 vytrvalců.

Součástí Nočního běhu v Kroměříži byly také tandemové běhy dvojic složených bez rozdílu věku – muž a žena, dva muži a dvě ženy. Novinkou pro rok 2024 byly tandemy pro rodiny – dospělý a dítě do 10 let, další kategorií byla kategorie dospělý a dítě do 15 let.

Letošní ročník kroměřížského večerního běhu doprovázelo nevlídné počasí. V průběhu závodu mírně pršelo, teplota se pohybovalo kolem 5°C.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII V NOČNÍM BĚHU V KROMĚŘÍŽI 2024:

Muži do 39 let: Filip Vabroušek (AK Zlín) 17:02

Muži do 49 let: František Horna (Atletika Alojzov) 18:46

Muži nad 50 let: František Dosoudil 18:39

Junioři: Jiří Flašar (Biatlon Halenkovice) 18:32

Ženy do 39 let: Naděžda Lhotská (Reims Triatlon) 22:08

Ženy do 49 let: Marcela Palúchová 25:18

Ženy nad 50 let: Jitka Bařinková (Dia Zlín) 23:03

Juniorky: Věra Vabroušková (Titan Trilife Zlín) 22:23

PROGRAM DALŠÍCH NOČNÍCH BĚHŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2024:

20. a 21. července: Rusava (5 km a 12 hodinovka)

27. září: Zlín (6 km)