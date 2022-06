Pořadatelé vypsali 4 kategorie. Pro juniory do 19 let, pro muže do 39 let, pro muže nad 40 let a pro ženy Open.

,,Při vyšším počtu přihlášených cyklistů budou kategorie upraveny,“ upozornil Žák.

Prezentace probíhá mezi 9.30 a 10.15 hodinou. Vyhlášení výsledků je naplánováno na 12 hodin.

,, První muž a první žena Gravel kritéria si domů odvezou umělecká díla věnovaná jedním z partnerů závodu. Odměněni ale budou nejlepší tři cyklisté v každé kategorii,“ zve Pavel Žák do Morkovic.

Startovné je do středy 8. června 200 Kč, v den závodu těsně před startem 300 Kč. V ceně startovného je měření čipovou technologií, zázemí, zabezpečení trati pořadateli, možnost mytí kol a parkování zdarma. V cíli je možné zakoupit si občerstvení.