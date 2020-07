Suverénní prvenství v tradičním červencovém triatlonovém podniku v Hulíně a okolí, který se konal na trati složené z 500 metrů plavání, 30 kilometrů cyklistiky a 6 kilometrů běhu, vybojoval v čase 1:17:03 Václav Škoda. Stříbrnou pozici obsadil Václav Klakurka. Ten byl o 1 minutu a 59 sekund pomalejší. Bronzovou příčku vybojoval Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín, 1:22:22).

,,Závod v Hulíně startuje plaváním v individuálních intervalech. Přesto je při cyklistice jízda v háku povolená. Toho využívají hlavně triatlonisté AD Teamu, kteří startují podle plavecké výkonnosti za sebou, aby pak mohli na kole spolupracovat,“ upozornil nejúspěšnější triatlonista ze Zlínského kraje v závodu Petr Vabroušek.

Ten před dvěma lety startoval hned za nimi a v průběhu cyklistiky se mu je podařilo všechny sjet. V závěrečném běhu už jenom kontroloval pobyt na vítězné pozici.

,,Letos to bylo jiné. ,,Zkusil jsem stejnou strategii a zařadil jsem se na konec jejich vláčku. Nicméně pauza mezi jejich nejslabším plavcem a tím nejlepším Václavem Škodou a mnou byla po startu přes minutu a půl a v průběhu plavání narostla o další minutu. V úvodu cyklistiky jsem proto neměl největší soupeře vůbec na dohled a v prvních 15. kilometrech na rovině proti větru do Holešova se moje manko na čelo ještě navýšilo. A i když jsem potom v kopcích něco málo stáhl, na nejrychlejší dvojici Škoda, Klakurka byla ztráta po kole nedostižná.,“ konstatoval malenovický Ironman.

V závěrečném běhu se mu běželo dobře. ,,Proto jsem vybojoval alespoň bronz,“ byl však se svým výkonem v Hulíně spokojený Vabroušek.

Z regionálních triatlonistů se do první desítky výsledkové listiny vešel už jenom Jiří Klement z Lubné (Dressme.cz, 1:23:47), který skončil devátý.

V závodu žen dominovaly reprezentantky Titan Trilife Zlín. Z výhry se radovala Helena Kotopulu (1:26:35), před Lucii Miklišovou (1:29:47). Bronzová byla Adéla Anderlová (1:31:09). Simona Světínská Švecová brala za čas 1:33:00 čtvrté místo, Jana Žaludková ze Zlína dokončila závod v čase 1:33:23 na páté příčce.

,,Přestože bylo nepříznivé počasí, tak se v Hulíně sešla spousta nadšených triatlonistů,“ uvítala konkurenci Helena Kotopulu.

Té nevlídné podmínky nevadily. ,,Při plavání mírně pršelo. Voda ale byla teplá. Při cyklistice s povoleným hákováním jsem byla ráda, že jsem si jízdu na kole odtáhla sama. V deštivém počasí na mokré trati je totiž jízda v háku v zatáčkách a na kluzkých kostkách nebezpečná. Také proto jsem na kole nejela naplno a trochu jsem se šetřila. To se mi vyplatilo v závěrečném běhu, kdy se mi běželo fantasticky. Vypadá to, že ještě nepatřím do starého železa,“ usmívala se po závodě 40letá Helena Kotopulu.

Jedna z nejlepších českých Ironmanek však vítězství předpovídala letos osmnáctileté klubové kolegyni Lucii Miklišové.

,,Lucka má v tomto období formu a pořád se zlepšuje,“ vysvětlovala svůj typ Kotopulu.

V letošním ročníku Hulmena se ve všech kategoriích představilo 164 triatlonistů a triatlonistek.

Závod byl druhým podnikem Okresního triatlonového poháru Triseries na Kroměřížsku 2020. Dalším závodem bude už tuto sobotu 25. července Holešovman v Holešově.