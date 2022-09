,,Start prvního závodu v areálu Spartaku Hulín je v 10.30 hodin. Junioři a kadeti uslyší startovní výstřel v 14.25 hodin,“ informuje jedna z pořadatelek závodu Julie Malošíková.

Prezentace podle kategorii začíná v 9 hodin. První vyhlášení výsledků proběhne od 12.10 hodin, druhé je na programu v 15.35 hodin.

,,K 10. výročí závodu bude připravená také bohatá tombola,“ zve do Hulína Malošíková.

PROGRAM ZÁVODU MXM HULÍN JUNIOR MTB 2022:

10:30 odrážedla chlapci do 4 let (2018 a mladší)

10:35 odrážedla dívky do 4 let (2018 a mladší)

10:40 přípravka chlapci 5 – 6 let (2016 – 2017)

10:50 přípravka dívky 5 – 6 let (2016 – 2017)

11:00 přípravka 2 chlapci 7 – 8 let (2014 – 2015)

11:15 přípravka 2 dívky 7 – 8 let (2014 – 2015)

11:30 předžáci 9 – 10 let (2012 – 2013)

11.45 předžákyně 9 – 10 let (2012 – 2013)

12:10 vyhlášení výsledků kategorií: odrážedla chlapci, odrážedla dívky, přípravka chlapci, přípravka dívky, přípravka 2 chlapci, přípravka 2 dívky, předžáci, předžákyně

15:55 mladší žáci 11 – 12 let (2010 – 2011)

13:20 mladší žákyně 11 – 12 let (2010 – 2011)

13:50 starší žáci 13 – 14 let (2008 – 2009), starší žákyně 13 – 14 let (2008 – 2009)

14:25 kadeti 15 – 16 let (2006 – 2007), kadetky 15 – 16 let (2006 – 2007), junioři 17 – 18 let (2004 – 2005), juniorky 17 – 18 let (2004 – 2005)

15:35 vyhlášení výsledků kategorií: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, kadeti, kadetky, junioři, juniorky