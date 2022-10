Na Hané se závodilo v 15 kategoriích.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

Junioři: Daniel Kejnar (Cykloteam MXM Hulín)

Kadeti: Ondřej Matula (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Kadetky: Dominika Kráčmarová (Cykloteam MXM Hulín)

Starší žáci: Matěj Grošek (Open Cycling Academy)

Starší žákyně: Lucie Černá (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Mladší žáci:Matyáš Orsava (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Mladší žákyně:Viktorie Erbanová (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Chlapci 9 a 10 let: Tom Grygar (SK Edie Team Vsetín)

Dívky 9 a 10 let: Karolína Černá (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Chlapci 7 a 8 let: Ondřej Matušů (SK Edie Team Vsetín)

Dívky 7 a 8 let: Adéla Vodicová (SK Edie Team Vsetín)

Chlapci do 6 let: Dominik Vodica (SK Edie Team Vsetín)

Dívky do 6 let: Nikol Švachová (Snow and bike)

Odrážedla chlapci: Tomáš Sedlák (Jedovnice)

Odrážedla dívky: Marlen Baťová (Lukov)