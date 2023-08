Zajímavý průběh měl 11. ročník bikemaratonu Stanion Hostýnská 50.

Hostýnská 50 2023 | Foto: Lidka Polišenská

Závod podruhé v kariéře vyhrál reprezentant chropyňského týmu PSG Mechanix Vojtěch Neradil. Hulínský biker dosáhl na trati dlouhé 47 kilometrů s převýšením 1250 metrů, času 1:36:49. Druhé místo vybojoval se ztrátou 1 sekundy Marek Bartůněk z Višňové na Znojemsku (Česká spořitelna – Accolade), bronz si pověsil na krk Mateusz Nieboraz z Polska (DK Bikeschop Racing Team, 1:36:54).

Vojtěch Neradil si zazávodil už v 1. ročníku Hostýnské padesátky. V roce 2012 ve 12 letech s ním celou trať absolvoval děda Josef Neradil. V letošním roce měl pochopitelně jako obhájce prvenství z loňského roku úplně jiné ambice.

,,Závod jsem chtěl znovu vyhrát,“ nezapíral na startu.

To se mu podařilo, přestože se na něho speciálně nepřipravoval.

,,V týdnu před Hostýnskou padesátkou jsem normálně trénoval. V přípravě jsem s těžšími intervaly v Hostýnských vrších najezdil zhruba 150 kilometrů,“ prozradil Neradil.

V průběhu závodu jel pořád na čelních pozicích.

,,Hned v prvním kopci za Slavkovem pod Hostýnem jsem zůstal vpředu s Markem Bartůňkem, Polákem Nieborasem a Hynkem Tekulou. Poté jsem měl v prvním sjezdu pád a trochu jsem si narazil koleno. V dalším průběhu závodu jsem se několikrát pokusil o nástup. Soupeři mě však pokaždé brzy dojeli. Na 35. kilometru z vedoucí skupiny odpadl Tekula a na čele jsem zůstal už jenom s Bartůňkem a Nieborasem. S nimi jsem pak dojel až do cílového prostoru v areálu bystřického fotbalového stadionu. Tam jsem si po dlouhém nástupu z prvního místa dojel pro první příčku,“ letmo popsal vývoj a klíčové momenty závodu Vojtěch Neradil.

Hulínský biker se dokázal vypořádat i s náročnými podmínkami.

,,Po nočním dešti bylo občas někde bahno. Horší ale byla mlha na kopcích. Ta snižovala viditelnost na 20 metrů. Proto mi hodně pomohla dokonalá znalost trati,“ uvedl v cíli Neradil, který po závodu spěchal na oslavu 50. narozenin otce přítelkyně Sophie.

V kvalitě obsazeném závodu se dařilo také dalším bikerům ze Zlínského kraje. Radovan Holík z Vítové (FORCE KCK Zlín, 1:39:14) skončil šestý, Jan Uruba (TÜV SUD Rusava Bike Team, 1:40:25) dojel do cíle sedmý, Jiří Hradil ze Zlína (forride.cz, 1:43:07) byl devátý a Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) bral za čas 1:43:19 desáté místo.

V závodu žen zvítězila Michaela Bojková z Ostravy (Bike 2000, 2:09:26), před obhájkyní prvenství z loňského roku Dagmar Sladkovskou z Uherského Hradiště (ondrejfojtik.cz team, 2:13:24), třetí byla Julie Malošíková z Hulína (Cykloteam MXM Hulín, 2:15:44). Na dalších pozicích skončily domácí bikerky z Bystřice pod Hostýnem. Čtvrté místo obsadila Aneta Bulisová (4Ever Cyklo Bulis, 2:17:49) a Lenka Jalůvková ze stejného týmu dojela do cíle v čase 2:20:13 pátá.

Michaela Bojková přijela do Bystřice pod Hostýnem se smíšenými pocity. Domů se vracela spokojená.

,,V posledních trénincích jsem se na kole necítila dobře. Proto jsem netušila, co můžu od sebe v Hostýnských kopcích čekat. Nakonec všechno dopadlo tak, jak jsem si přála. V závodu se mi jelo skvěle,“ pochvalovala si bikerka z Ostravy.

Ta už v první kopci nasadila rychlejší tempo, než původně plánovala.

,,Od startu jsem věděla, že jedu na první pozici. Startovala jsem ze čtvrté řady, takže jsem měla přehled. Pobyt na první příčce jsem si kontrolovala, ale nekontrovala jsem, co se děje za mnou. Proto jsem netušila, s jakým odstupem jedou ostatní soupeřky za mnou. Když jsem se otočila na vrcholu první kopce, tak jsem zjistila, že mezi ženami jedu na čele sama. Poté jsem téměř celý závod jela sama, neměla jsem kolem sebe žádnou skupinu, se kterou by se mi dařilo držet tempo. O to je moje vítězství cennější,“ potěšil povedený výsledek na Kroměřížsku Bojkovou.

Chladnější počasí jí vyhovovalo.

,,Teplota kolem 19 stupňů je pro mě ideální. Teplo nemám moc ráda, nedělá mi dobře,“ přiznala Michaela Bojková.

Ostravské bikerce se líbí také nápad pořadatelů, že vítězka Hostýnské 50 získá putovní pohár.

,,To do závodu vnáší sportovního ducha,“ tvrdí.

V okolí Bystřice pod Hostýnem se jí proto líbilo.

,,Přestože se jelo v mlze, tak značení tratě i na nejvyšších kopcích bylo velmi přehledné,“ děkuje pořadatelům za povedený závod Michaela Bojková.

Do cíle letošní Stanion Hostýnské 50 dojelo 188 bikerů a bikerek. Na krátkých tratích si v Bystřici pod Hostýnem zazávodilo také 121 dětí.

Závod doprovázelo ,,podzimní“ počasí. Po nočním dešti bylo v průběhu závodu zataženo, na startu bylo 18 stupňů, na Tesáku a Trojáku bylo chladněji. Tam se teplota pohybovala kolem 16 stupňů. Na kopcích byla poměrně hustá mlha.

Další už 12. ročník Hostýnská 50 se uskuteční v sobotu 3. srpna 2024.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VE STANION HOSTÝNSKÉ 50 2023:

Muži do 29 let: Marek Bartůněk (Česká Spořitelna Accolade) 1:36:50

Muži do 39 let: Piotr Brzoska (jbg-z team) 1:39:08

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:43:20

Muži do 59 let: Bronislav Vykopal (OK Cyklo) 1:48:32

Muži nad 60 let: Jacek Brzozka (jbg-z team) 1:57:14

Muži do 23 let: Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 1:36:49

Junioři: Tomáš Neradil (PSG Mechanix) 1:43:22

Ženy do 39 let: Aneta Bulisová (4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2:17:49

Ženy nad 40 let: Dagmar Sladkovská (ondrejfojtik.cz team) 2:13:24

Ženy do 23 let: Michaela Bojková (Bike 2000) 2:09:26

Juniorky: Kristýna Utinková (Bottico) 2:46:29

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ VE STANION HOSTÝNSKÉ 50 2023:

Chlapci 13 – 14 let: Matyáš Orsava (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Dívky 13 – 14 let: Anna Neradilová

Chlapci 11 – 12 let: Matyáš Orsava

Dívky 11 – 12 let: Barbora Vašutová (Bike Pro Racing)

Chlapci 9 – 10 let: Jan Šťastný (SK Edie Team Vsetín)

Dívky 9 – 10 let: Bára Neužilová (Cyklo Kyjovský MTB Team)

Chlapci 7 – 8 let: Matěj Skýba (SK Edie team Vsetín)

Dívky 7 – 8 let: Vanessa Schneiderová McKyniová (Staré Město)

Chlapci 5 – 6 let: Václav Koubek (PSG Mechanix)

Dívky 5 – 6 let: Josefína Jalůvková (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem)

Chlapci 3 – 4 roky: Prokop Jalůvka

Dívky 3 – 4 roky: Magdaléna Šichová (Bystřice pod Hostýnem)

Odrážedla chlapci: Jan Loubal (Kolokroužek Zlín)

Odrážedla dívky: Stella Mráz (Osíčko)

PŘEHLED VÍTĚZŮ V HOSTÝNSKÉ 50 (2013 – 2023):

1. ročník 2013:

Milan Damek (Brušperk) 1:43:53

Veronika Bláhová (Drásal Team Holešov) 1:59:17

2. ročník 2014:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:44:18

Johana Kolašínová (Superior Riders) 2:11:32

3. ročník 2015:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:40:54

Lenka Bulisová (4EVER Cyklo Bulis Team Bystřice pod Hostýnem) 2:07:47

4. ročník 2016:

Jan Fojtík (Drásal Cannondale) 1:42:57

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:13:13

5. ročník 2017:

Pavel Skalický (Bike Triatlon Morkovice) 1:35:18

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:01:24

6. ročník 2018:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:34:51

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade) 2:01:31

7. ročník 2019:

Jan Jobánek (Superioe Velsbike Team) 1:37:11

Denisa Stodůlková (Cyklo Team Kolarna) 2:05:17

8. ročník 2020:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:31:55

Nikola Bajgerová (Eleven Black ET) 1:55:01

9. ročník 2021:

Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:42:07

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:04:27

10. ročník 2022:

Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 1:38:34

Dagmar Sladkovská (ondrejfojti.cz team) 2:13:30

11. ročník 2023:

Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 1:36:49

Michaela Bojková (Bike 2000) 2:09:26