Referent/referentka oddělení právního Pracoviště Městského úřadu Kroměříž - Druh práce: Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy a samosprávy včetně zastupování města v soudních sporech - Vykonávaná agenda: plnění právních úkolů plynoucích z činnosti města a městského úřadu, příprava, připomínkování a kontrola právní přípustnosti smluv, příprava a posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právnímu předpisy a veřejným zájmem, zajištění agendy poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: předpoklady podle § 4 zákona o úřednících - Další požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s právnickým zaměřením, znalost a orientace v právních předpisech, zejména v: zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů , zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dobré komunikativní a organizační schopnosti, profesionální přístup, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost a aktivní přístup k řešení zadaných úkolů, orientace a schopnost pracovat v právních systémech, dobrá znalost práce na PC - Výhodou: praxe na obdobné pozici, praxe ve veřejné správě - Platová třída: 11, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dohodou - Benefity: průběžné vzdělávání, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, indispoziční volno, příspěvek na stravování, osobní účet aj. - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis (Formulář přihlášky k vyplnění je možno nalézt na webových stránkách města Kroměříže www.mestokromeriz.cz v sekci Volná pracovní místa). - K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte nejpozději do 13. září 2024 * osobně nebo poštou na adresu Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž * příp. do datové schránky: ID bg2bfur. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: „VŘ právník – NEOTVÍRAT“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů /uchazeček. 26 600 Kč

Detail nabízené práce