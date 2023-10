Atleti AK Kroměříž v sobotu 14. října pořádají jubilejní 50. ročník Chřibského maratonu. Vypsáno je pět kategorií mužů a jedna kategorie žen.

Atleti AK Kroměříž v sobotu 14. října pořádají jubilejní 50. ročník Chřibského maratonu. Na snímku Jitka Stehlíková. | Foto: Miroslav Vypušťák

,,Závodu se mohou zúčastnit i neregistrovaní běžci. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a včasná prezence na kroměřížském atletickém stadionu od 8 do 10.15 hodin. Startovné při online přihlášení je 200 Kč, na místě v den závodu 300 Kč,“ informuje jeden z pořadatelů závodu Miroslav Vypušťák.

Start maratonu je na dráze kroměřížského atletického stadionu, v 10.30 hodin.

,,Jedná se o jeden z nejnáročnějších maratonů v Česku. Zejména mezi 12. a 25. kilometrem musí vytrvalci překonat 300 metrové převýšení. Trať nejprve vede z atletického stadionu v Kroměříži, kde se po absolvování 900 metrů na atletické dráze potom maratonci poběží směrem k vlakové zastávce na Kotojedy. Dále poběží kolem letiště do Trávnických zahrad a po cyklostezce podél řeky Moravy do Kvasic. Tam začíná nejnáročnější kopcovitá část maratonu, která vede přes Novou Dědinu, hájenku Tabarky, Kostelany až na Bunč. Po následném 6 kilometrovém seběhu do Zdounek pokračuje maraton přes Šelešovice, Jarohněvice a Vážany, zpět do cíle na atletickém stadionu v Kroměříži,“ popsal 42,2 kilometru dlouhou trať ředitel závodu Ota Šedý.

Atleti AK Kroměříž v sobotu 14. října pořádají jubilejní 50. ročník Chřibského maratonu. Na snímku Tomáš Navrátil (uprostřed).Zdroj: Miroslav Vypušťák

V Kroměříži na startu očekávají 80 maratonců.

V loňském roce Chřibský maraton mezi muži vyhrál reprezentant domácího klubu AK Kroměříž Tomáš Navrátil, který si pro první příčku doběhl v čase 2:51:43. Mezi ženami zvítězila rovněž reprezentantka kroměřížského atletického klubu Jitka Stehlíková, jež první místo vybojovala za čas 4:04:02.

Traťový rekord drží už ze sezony 1982 lovosický Václav Kameník, který před 41 lety triumfoval časem 2:26:36. Mezi ženami je doposud nejrychlejší Michaela Mertová. Atletka ze Sokola Albrechtice zaběhla v roce 2010 čas 2:54:28.