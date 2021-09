Omlazené družstvo, méně tréninku a vyrovnávání se s následky covidové doby, kdy děti příliš nesportovaly. Kvůli tomu si letos tým Oskola Kromeříž příliš nevěřil, že by mohlo Republikové finále opět ovládnout.

„S těmi nejmladšími dětmi jsme přes léto skoro vůbec netrénovali, protože byly na prázdninách u prarodičů a nebyly nám k dispozici. Budeme se ale snažit, abychom byli opět mezi nejlepšími,“ říkala po prvním dni Republikového finále učitelka a trenérka žáků z Oskolu Marta Bajerová.

Její svěřenci nakonec předvedli neuvěřitelný výkon ve druhém finálovém dni a vyšvihli se znovu na první místo soutěže, do které nastoupilo 584 účastníků z celé České republiky.

Jaké je tajemství úspěchu zlaté party z Kroměříže? „Kouzelnou hůlku nemáme, jen se všem disciplínám desetiboje pravidelně věnujeme,“ napověděl soupeřům učitel Vítězslav Tesařík, který se s kolegyní Bajerovou krožákům poctivě věnuje v hodinách tělocviku i mimo ně.

Republikové finále je složeno z deseti disciplín, jež musejí týmy absolvovat ve dvou dnech. Jde například o běh na 1000 metrů, dribling s basketbalovým míčem, skok do dálky nebo hod kriketovým míčkem.

I letos snažení malých závodníků sledovali čeští olympionici. Patronem dvanáctého Republikové finále Odznaku všestrannosti Sazka olympijského víceboje byl Jan Kůrka. Od zlatého střelce z her v Mexiku 1968 dostal nejlepší tým stříbrné pamětní medaile od České mincovny, na nichž byl právě Kůrka vyobrazen. „Je to pro mě pocta. Jsem navíc moc rád, že mohu být opět na této skvělé akci, kde sportují stovky dětí z celé republiky. Sport je do života velice důležitý!“

Každý z účastníků dostal i pamětní medaili od bronzové lyžařky z Vancouveru 2010 Šárky Strachové, jež je předsedkyní Českého klubu fair play. „Hrajte fair a řiďte se pravidly ve sportu, i v životě,“ řekla dětem Strachová.