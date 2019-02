Uherské Hradiště - Turnaje Judo cup se účastnilo třináct kroměřížských závodníků od mláďat po dorostence, někteří zkusili bojovat i ve dvou kategoriích. V mláďatech obsadili první místa Oborný, Skřebský, Nesvadba, druhý byl Bíbr, pátý Šrámek. V mladších žácích zvítězili Švec a Chmelař, třetí příčky obsadili Ondřej Pospíšil a Nesvadba.

ROZŠÍŘENÁ SBÍRKA. Mladí judisté si z regionálních turnajů dovezli další trofeje. | Foto: DENÍK/Veronika Klímová

Ve starších žácích získal zlato Švec, na Šafránka zbylo čtvrté místo. V dorostencích excelovali Rozsypal (- 66 kg) a Valerián (- 73 kg). Valerián rovněž získal druhé místo ve váze do 90 kg, Adam Pospíšil skončil ve váze do 66 kg třetí.

Další pohár se konal v Blansku. Výsledky mláďat v jednotlivých hmotnostech: první Bíbr, druzí Podrázský a Nesvadba, čtvrtý Kucik, pátý Šrámek. Mladší žáci: první Sokoli a Chmelař, třetí Pospíšil.

Žďár nad Sázavou: Turnaje mládeže se účastnil Marek Nesvadba, v kategorii mláďat do 44 kg zvítězil.

Mistrovství České republiky juniorů v Jičíně se účastnili kroměřížští dorostenci. Milan Jansta obsadil sedmé místo ve váze do 55 kg, Jiří Rozsypal šestnácté do 66 kg. Není bez zajímavosti, že tito patnáctiletí závodníci měřili síly i s devatenác­tiletými judisty.

Judo Slavia Kroměříž vyslalo tým starších žáků na druhé kolo družstev do Dědic. Druhé místo potvrzuje výbornou připravenost závodníků. Družstvo tvořili: Kučera, Sedláček, Frýba, Zemánek, Podrázský, Navrátil, Klammert, Motalík a Robe.

Na třetím ročníku Poháru osvobození v Tvrdonicích získali prvenství Podrázský a Nesvadba. Ten zkusil zabojovat i v mladších žácích, kde získal bronz.

Po čtyřleté pauze pořádal Český svaz juda přebor České republiky mladších žáků v Mohelnici, kterého se účastnilo přes dvě stě nejlepších závodníků republiky. Pro kroměřížské závodníky nedopadla tato psychicky velice náročná zkouška dobře. Nejlépe si vedl Dalibor Švec ve váze do 42 kg, který skončil na desáté příčce. Ze základních skupin nepostoupili David Sokoli a Patrik Postava (oba do 34 kg), ani Vojtěch Novák (do 46 kg).