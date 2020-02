„Je to škoda, v Náchodě bylo v našich silách vyhrát,“ poznamenal kouč Tomáš Havran.

Nečekaně vysoké výhry zaznamenaly další dva naše celky – poslední Bystřice vyprášila kožich Chodovu a Zlín se radoval z první výhry na půdě soupeře.

„Snad jsme tím protrhli podzimní prokletí,“ přeje si trenér třetího výběru I. ligy Jiří Mičola.

BYSTŘICE P. H. – CHODOV 33:22

Martin Žůrek, trenér Bystřice pod Hostýnem: „Zejména po psychické stránce velmi cenné vítězství. Cítím, že se začíná projevovat zlepšená tréninková morálka a lednový zvýšený počet jednotek. Pomohly nám také posily. Zejména na Radkovi Válkovi byla znát velká chuť do hry, v úvodu nám také pomohly rychlé branky z křídel Vlka s Hubem. Celá obrana pracovala kompaktně a byla základem úspěchu. Vysoké vítězství nám jistě nalije optimismus do žil, to je správná cesta za záchranou. Pokud budeme doma vyhrávat a dovezeme dva až čtyři body z palubovek soupeřů, udržíme se. Za týden ve Strakonicích u lídra to ale budeme mít hodně těžké.“

DVŮR KRÁLOVÉ – ZLÍN 13:29

Jiří Mičola, trenér Zlína: „Zápal plic mi nedovolil být na zápase osobně. Kluci nejen mě mile překvapili, tak přesvědčivou výhru nikdo nečekal. Týden individuální přípravy před startem sezony asi pomohl. Konečně se semkli, hráli po celý čas disciplinovaně a kolektivně. Nepamatuji si, kdy jsme naposledy dostali za poločas jen čtyři góly a tak vysoko ve Dvoře vyhráli. Klobouk dolů. Skoro se bojím, zda mě kluci za týden vezmou zpět na lavičku (smích).“

NÁCHOD – VSETÍN 30:26

Tomáš Havran, asistent trenéra Vsetína: „Smolný zápas, typický na úvod soutěže, kdy někteří naši hráči až moc chtěli a z toho pramenily ztráty balonu. Přitom vstup do obou poločasů nám vyšel na jedničku, a vedli jsme o čtyři respektive tři branky. Bohužel jsme pak nedali dvě sedmičky, přišla vyloučení a dostali jsme soupeře do hry. V závěru nám zlomil vaz desetiminutový úsek bez gólu. Kluci se na samém konci snažili o srovnání, ale na více než dvě trefy jsme manko nesmazali.“

DALŠÍ VÝSLEDKY: Hustopeče – Strakonice 29:35, Velká Bystřice – S. Vršovice 29:24, Jičín B – Litovel 31:27.

1. Strakonice 12 9 1 2 369 : 301 19

2. Velká Bystřice 12 8 1 3 358 : 343 17

3. Zlín 12 8 0 4 346 : 310 16

4. Litovel 12 6 2 4 345 : 330 14

5. Hustopeče 12 6 1 5 330 : 336 13

6. Náchod 12 5 1 6 324 : 335 11

7. Dvůr Králové 12 5 1 6 303 : 314 11

8. Vršovice 12 5 0 7 301 : 310 10

9. Chodov 12 5 0 7 330 : 342 10

10. Vsetín 12 5 0 7 323 : 336 10

11. Jičín B 12 3 1 8 299 : 342 7

12. Bystřice p. H. 12 3 0 9 330 : 359 6