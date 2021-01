„Nevěřím, že se soutěž dohraje. Každopádně pokud to situace dovolí, alespoň několik kol by se mělo absolvovat. Pro opětovné seznámení a přípravu pro nový ročník,“ míní bystřický kouč Martin Žůrek.

Jeho svěřenci mají v nové sezoně aktivní bilanci – výhru 39:34 ve Velké Bystřici.

„Současný stav nás mrzí dvojnásob, protože se nám podařilo poskládat slušný kádr,“ cítí kouč, který samozřejmě současný pro sport neutěšený stav respektuje.

„Zdraví je na prvním místě. Na druhou stranu už vše trvá dlouho a tréninkové manko je obrovské. Je to průšvih. Hlavně mladé hráče a mládež to může na dlouho poznamenat,“ bolí Žůrka.

S prvním týmem naposledy společně pracoval první dva týdny v prosinci.

„Samozřejmě venku, kdy jsme absolvovali asi šest tréninkových jednotek, snad již potřetí v sezoně s cílem oživit kondici. Kvůli současnému stavu ji ale oprašujeme neustále a hlavně individuálně,“ krčí rameny kouč, který žádný speciální program hráčům nedává.

„Všichni už za ty týdny vědí, co mají dělat. V rámci možností se pohybovat, běhat a s vlastním tělem posilovat. Více možností nyní nemáme, balón moc chybí. Snažím se kluky motivovat přes sociální sítě, posíláme si do skupiny fotky, videa. Aktivně jim připomínám, že je to opravdu kvůli udržení kondice potřeba,“ zdůraznil.

A kdy podle trenéra nejen bystřičtí házenkáři opět vyběhnou na palubovku s míčem?

„Kluci u nás hostující ze Zubří dále trénují. Ostatní ale než odehrají první mistrák, potřebují minimálně dva tři týdny trénovat a sehrát se, nachystat tělo na jinou zátěž, abychom předešli zraněním. Kdy ale sehrajeme první zápas, je ve hvězdách. Moc bych si přál, aby to bylo co nejdříve, tedy reálně někdy v březnu. Přitom na začátku prosince jsem věřil, že právě nyní už bychom mohli hrát. Vše je strašně nečitelné a jediné, co musíme být, je trpěliví,“ uvědomuje si Žůrek.

A jak je na tom tedy tým zdravotně?

„V zásadě dobře. Někteří kluci již covid prodělali, jen dva hráči měli středně těžký průběh, tedy pár dnů teploty 39 stupňů. Věřím, že na start budeme připravení,“ dodal Martin Žůrek.