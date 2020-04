Po třech letech je z něj již ostřílený Sparťan. Má za sebou 30 startů na tratích na území Česka, Slovenska, Maďarska. Nejdále byl dokonce v Řecku. Závodů přitom není mnoho. V České republice jsou na tento rok plánované de facto jen čtyři. Zimní závod v Brně už proběhl, na řadě jsou zastávky v Kroměříži, Liberci a nakonec Dolní Moravě. Jak s kalendářem zamíchá současná pandemie se ještě uvidí. Více jak půl roku také působí v tréninkové skupině v Kroměříži v roli trenéra.

Na trati vznikají přátelství

„Překážky se víceméně opakují. Například přelézání zdi, hod oštěpem. Trénujeme proto v posilovně, chodíme běhat. Během posledních měsíců jsme se dostali z jednoho na čtyři tréninky týdně,“ říká Marek Dopita, který dodává, že Spartan není sport, ale životní styl.

„Držíme pospolu, navzájem se povzbuzujeme. Vládne tam přátelská atmosféra,“ popisuje vztahy ve skupině Marek. Podobných tréninkových skupinek jako je ta kroměřížská, je v republice asi 70. Nejbližší jsou v Holešově, Zlíně a Přerově.

Obliba Spartan race roste.

„Je čím dál víc populárnější. Ale neřekl bych, že je závod kapacitně předimenzován. Startuje se po 250 účastnících. A ten balík sportovců se většinou u první překážky rozmělní na menší skupinky. Poté už většinu závodu běžíte tak, že máte kolem sebe pořád ty stejné lidi. To si pak i popovídáte,“ usmívá se Marek a dodává, že ze spousty lidí, se kterými se potkal na trati, se stali jeho nejlepší přátelé.

„Navíc lidé v kategorii open, to je vlastně taková širší veřejnost, která si závod přišla zkusit a překonat své limity, si mohou do jisté míry na překážkách pomáhat,“ popisuje atmosféru při závodu Marek Dopita.

Vrhnout se do toho po hlavě

„Nedoporučoval bych ovšem lidem, aby se přihlásili bez toho aniž by předtím trénovali,“ důrazně upozorňuje Sparťan.

„Spartan race je dobrý také v tom, že člověk musí být všestranně zdatný. Není to jen o běhu nebo síle v rukou. Musíte zvládat vše,“ pokračuje o povaze závodu Marek. Dnes už jej závod jen tak neskolí. Hned následující den je schopen naplno fungovat a jít znovu trénovat. Není překážky, které by se Marek obával. Přiznává však, že překážku s názvem twister (jedná se o jistý druh ručkování, pozn. redakce) stále nepokořil.

„Když nezvládnete překážku, děláte cvičení navíc. I proto může těm nejpomalejším absolvování pětikilometrové trati trvat i šest hodin,“ dodává Marek.

„Znám spoustu lidí, kteří se nás ptají, zda jsme normální, když jsme za hodiny utrpení ještě ochotni platit nemalé startovné,“ usmívá se Marek Dopita. „Nás to ale baví. Paradoxně to nejlepší na celém závodu je, že nevíte, co přesně vás čeká. Musíte se do toho vrhnout a vypořádat se s tím. Uklidnit se, nestresovat se, zvládnout jednu překážku za druhou. Je to jako v životě,“ dodává Marek Dopita.

Spartan race v Kroměříži: až 20 tisíc návštěvníků

Začátkem června se má v Kroměříži uskutečnit závod Spartan race.

„Po úspěchu závodů v Kutné Hoře jsme hledali lokalitu, která by byla v podobném stylu. Jistotu jedinečnosti v podobě památky UNESCO, krásného města i přírody. A to Kroměříž splňuje,“ říká ředitel závodů Spartan v Česku Michal Kúkola. Podle pořadatelů by závod mohl do města přilákat i 20 tisíc závodníků a diváků. Už v tuto chvíli je přihlášeno více než sedm tisíc závodníků. „Osobně si myslím, že se můžeme dostat k devíti tisícům účastníků,“ míní ředitel závodu. Závod bude patřit mezi ty lehčí. „Je to částečně i náš záměr. Samozřejmě budou muset závodníci zdolat spartanské překážky, které je potrápí. Voda a nějaké to bahno bude krásným zpestřením,“ přidává ředitel Kúkola.

Trasa tak povede nejen historickými ulicemi, ale i okolní přírodou v okolí řeky Moravy. „Věřím, že diváci podél trasy, zejména v centru města, vytvoří skvělou atmosféru,“ doufá Michal Kúkola.

Závod je čím dál víc populárnější také mezi dětmi. „Očekáváme minimálně 1500 dětí za víkend,“ dodal Michal Kúkola, který slibuje, že zájemci nepřijdou zkrátka a budou si moci zakoupit také upomínkové předměty.

Stejně jako mnoho jiných akcí je kvůli pandemii způsobené novým typem koronaviru v ohrožení i kroměřížský Spartan race. Existuje reálná varianta odložení závodu na jiný termín. Úplné zrušení si zatím pořadatelé nepřipouští.

Co je Spartan race?

Spartan vznikl v drsných, zelených horách Vermontu. Na jeho počátku stál Joe de Sena, adventure závodník světové třídy. Spartan Race představuje inovativní překážkové závody v celosvětovém měřítku. Ročně se pořádá více než 130 závodů po celém světě – nabízí tři základní závodní tratě s rostoucí délkou trati, stoupajícím počtem překážek a vzrůstající náročností. Spartan race se nyní snaží prosadit jako disciplína na olympijských hrách. Více informací na www.spartan-race.cz .