Atleti a cyklisté z Prusinovic mají tip na vánoční dárek. Zájemci mají možnost obdarovat své blízké a známé zaplacením startovného na Rohálovskpu 10 a Rohálovskou 50.

Atleti a cyklisté z Prusinovic mají tip na vánoční dárek. Zájemci mají možnost obdarovat své blízké a známé zaplacením startovného na Rohálovskou 10 a Rohálovskou 50. | Foto: se svolením Ondřeje Němce a Martina Koplíka

Rohálovská 10 je 10kilometrový běžecký závod, který se poběží na obrátkové trati mezi Prusinovicemi a Tučapy s cílem opět v Prusinovicích. Její už 31. ročník se koná v sobotu 24. února 2024. Zvýhodněné startovné na ni je do 19. února 2024 300 Kč. Ženy nad 60 let a muži nad 65 let zaplatí 200 Kč. Předem přihlášení do 31. prosince 2023 v rámci startovného obdrží kromě tradiční nášivky a účastnické medaile navíc ještě ,,zimní“ běžeckou čelenku. Výhodou také je, že v případě nutnosti je možné startovné do 19. února převést na kamaráda, nebo kamarádku. Rohálovská 10 bude v roce 2024 Mistrovstvím republiky veteránů v silničním běhu na 10 kilometrů. Závod zaštiťuje bývalá mistryně světa a držitelka světového rekordu ve vrhu koulí v hale Helena Fibingerová.

Rohálovská 50 je bikemaraton dlouhý 50 kilometrů. Příští jeho 15. ročník se uskuteční v sobotu 27. dubna 2024. Zvýhodněné startovné s účastnickým dárkem do něho je do 19. dubna 2024 590 Kč.

Atleti a cyklisté z Prusinovic mají tip na vánoční dárek. Zájemci mají možnost obdarovat své blízké a známé zaplacením startovného na Rohálovskou 10 a Rohálovskou 50.Zdroj: se svolením Ondřeje Němce a Martina Koplíka

Kromě toho že si běžci a cyklisté na Hané zazávodí, tak si určitě užijí skvělou atmosféru kolem obou těchto sportovních podniků. Potkají se také se svými kamarády i se zajímavými sportovními osobnostmi. Zajímavý a bohatý bude v Prusinovicích doprovodný program.

Veškeré informace k oběma závodům jsou na stránkách www.rohalovska10.cz a www.rohalovska50.cz.