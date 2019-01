Počenice – Do mistrovských zápasů v nové sezoně naskočili florbalisté Počenic skvěle. Po čtyřech zápasech mají plný bodový zisk a jen o skore jsou v tabulce III. ligy na druhém místě. Ve 3. kole porazily Počenice těsně FbC Hornets. Ve čtvrtém kole si pak snadno poradily se Slavičínem.

Počeničtí florbalisté (v bílém). Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

SFK KOZEL POČENICE – FBC HORNETS ZŠ HORNÍ 2:1

Souboj Počenic s FbC Hornets byl téměř po celý zápas naprosto vyrovnaný. Hrál se florbal, ve kterém se oba týmy soustředily především na bezchybnou obranu. Kozel musel dotahovat vedení soupeře a nakonec vstřelil vítěznou branku dvacet vteřin před koncem.

„Hrálo se zodpovědně dozadu. Výborně zachytali oba brankáři, a když se k tomu přidala kvalitní hra obran, padlo málo branek. Nakonec o naší výhře rozhodlo velké štěstí. Byl to zápas nahoru-dolů se spoustou šancí," řekl trenér Počenic Tomáš Olšina.

Branka a nahrávky Počenic: 10. Hyánek, 45. Šindelka (Kovařík).

SK SNIPERS SLAVIČÍN – SFK KOZEL POČENICE 2:14

Ve druhém utkání na turnaji si počenický tým nechtěl připustit žádné komplikace a šel si rázně za tříbodovou výhrou.

„Slavičín měl k dispozici jen osm hráčů včetně brankáře. Byl to odevzdaný soupeř. To se projevilo především ve třetí třetině, kterou jsme vyhráli 7:0. Od poloviny zápasu bylo o našem snadném vítězství rozhodnuto," dodal Olšina.

Počenice mají po čtyřech zápasech plný bodový zisk.

„Zatím ti soupeři nebyli zrovna nejsilnější. Prověří nás až Hattrick Brno, Znojmo, možná Otrokovice a Holešov. To by měli být kvalitnější soupeři. Když nepočítám jasnou výhru se Slavičínem, tak ve dvou zápasech ze tří jsme měli štěstí. Je potřeba stát oběma nohama na zemi a vědět, že to bude asi výrazně jiné s kvalitnějším soupeřem," přiznal trenér Počenic.

Branky a nahrávky Počenic: 2. Hyánek (Šindelka), 3. Bláha, 10. Bláha (Zavadil), 20. Hyánek (Šindelka), 21. Šindelka (Zavadil), 25. Hyánek, 30. Krčmař (Bláha), 36. Bláha (Zavadil), 38. Zavadil (Bláha), 39. Hyánek (Kovařík), 40. Hyánek (Dočkal), 41. Hyánek (Šindelka), 45. Bláha (Lepič), 45. Kovařík (Hyánek).

Počenice: Chrást – Vlk, Krčmař, Pátík, Paliga, Dočkal, Šindelka, Kovařík, Hyánek, Bláha, Zavadil, Lepič. Trenér: Tomáš Olšina.