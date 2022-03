Ukrajinští hokejisté a jejich rodinní příslušníci našli dočasný azyl ve Zlíně a okolí. Prvotní nápad vzešel ze strany rodičů mladých Beranů. „O pomoc se zajištěním ubytování, stravy a dalších věcí jsme poprosili naše rodiče i různé další instituce, organizace či ubytovací zařízení. Byli jsme pod časovým tlakem a neměli moc informací, ale zvládli jsme to,“ popsal manažer mládeže Beranů Tomáš Valášek.

Hrůzostrašné okamžiky na východě Evropy zasáhly také zkušeného útočníka Beranů Antonína Honejska. Jeho přítelkyně a syn jsou z poloviny z Ukrajiny. „Moje rodina je tady, můj syn, přítelkyně i rodiče jsou se mnou. Přijelo čtrnáct lidí z různých koutů, z Kyjeva, Oděsy… Máme s tím hodně práce. Přijelo hodně dětí, chlapi zůstali na hranicích,“ popsal Honejsek po pátečním vítězném duelu proti Plzni.

Těžké chvíle Honejska. Poslední zápasy vůbec nemyslím na hokej, přiznává

Dobré srdce ukázal také rival ze Vsetína. „Ačkoliv je VHK ROBE Vsetín apolitický subjekt a především sportovní klub, nemůže nás nechat lhostejnými aktuální situace na Ukrajině. Proto jsme se prostřednictvím organizace Člověk v tísni rozhodli podpořit lidi zasažené válečným konfliktem. Pro jejich podporu jsme na účet Člověka v tísni složili částku ve výši 30 000 korun,“ uvedli Valaši v klubovém prohlášení.

Před víkendovým střetnutím s Plzní se „Žlutomodrou sbírku“ rozhodl vyhlásit prvoligový fotbalový Fastav, a to prostřednictvím charitativní organizace Korunka Luhačovice, která nabídne pomoc konkrétním lidem. U stadionu poté bylo přistavěno sběrné vozidlo, fanoušci k němu mohli přinášet hygienické věci, léky a zdravotnický materiál a další potřebné věci. „Jsem rád, že klub vytvořil tuto iniciativu na podporu Ukrajiny. Jsem hrdý na to, že se většina lidí kolem mě snaží pomoct, že vzniklo tolik sbírek a že lidem v Česku není situace na Ukrajině lhostejná," uvedl zkušený fotbalista Martin Fillo, jenž společně se svými parťáky a protihráči z Plzně před úvodním výkopem nechyběl u společné fotografie "Řekni NE VÁLCE".

Házenkáři Zubří do sobotního zápasu s Plzní nastoupili ve speciální sadě dresů. Na zádech měli "Stop the war" a "Pray the Ukraine". „Všechny dresy budou po zápase vydraženy a celá suma z aukce pak bude zaslána skrze Člověk v tísni do nejvíce zasažených oblastí jako podpora těžce zkoušenému lidu," vysvětlil klub na sociálních sítích.

Dobroučinnou akci se rozhodla rozjet rovněž volejbalová Fatra působící v Uniqa extralize. A to pod mottem "Zápas pro Ukrajinu". „Při sbírce na sobotním utkání se vybralo 10 020 Kč. K tomu přidávají hráči za 58 získaných bodů 5800 Kč. Na konto Člověk v tísni tedy posíláme 15 820 Kč."