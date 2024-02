Velký úspěch slaví stolní tenistka Hana Matelová z Jankovic na Kroměřížsku. Se Slovenkou Barborou Balážovou se dočkaly v Manchesteru vůbec prvního titulu na turnajích WTT. Zkušená dvojice absolvovala v neděli na akci Feeder čtvrté finále na světových turnajích a velšsko-anglický pár Anna Hurseyová, Ho Tin Tin porazila 3:1 po prohrané první sadě (6:11, 11:7, 11:8 a 11:4).

Elitní česká stolní tenistka Hana Matelová z Jankovic dosáhla o víkendu na svůj životní úspěch. | Foto: www.ping-pong.cz

"Je to pro mne taková třešnička na dortu. Víme, že to není olympijská disciplína a už několikrát jsme se bavily o tom, že se na to vykašleme a budeme se věnovat jen singlu. Ale vydržely jsme a pro mne je to takový další bonus v mé kariéře. Náš první turnaj jsme odehrály v Herningu v roce 2011. To je fakt dlouho," uvedla Matelová pro svazový web.

S Balážovou během dlouhé spolupráce došly například do čtvrtfinále mistrovství Evropy i světa. Před dvěma měsíci finálový zápas na jiném turnaji WTT Feeder v Düsseldorfu prohrály.

"Mám obrovskou radost. Spousta finále, semifinále nebo ta naše nešťastná čtvrtfinále. Konečně to přišlo. Myslím, že posledního půl roku hrajeme stabilně velmi dobře. Užíváme si to, dokážeme porazit i silnější páry a moc nad tím nepřemýšlíme. Je to prostě takový bonus," dodala slovenská hráčka.

(mb + čtk)