Do obce na Zlínsku první květnový víkend dorazil kompletní český tým v čele s celkovým vítězem posledního Světového poháru a juniorským rekordmanem Martinem Bartákem.

„První trénink byl dobrý, počasí vyšlo ideálně a stihli jsme hodně jízd. Čekají nás ještě tři víkendová soustředění a pak už závody, což je ta nejlepší příprava,“ uvedl Barták, který před dvěma lety na juniorském mistrovství právě ve Štítné získal dvě zlata, stříbro a bronz.

„Cíle pro letošní šampionát jsou jasné – bronz a stříbro z velkého šampionátu už mám, takže zbývá už jen to jediné,“ říká s úsměvem.

Další velkou českou nadějí je Adéla Kettnerová. Také mistryně světa z roku 2017 a stříbrná z posledního šampionátu si o víkendu vyzkoušela svah, na kterém bude v září bojovat o medaile.

„Návrat k travním lyžím byl po zimě bez lyžování docela náročný, ale stačilo pár jízd a dostala jsem se do toho. Určitě budu trénovat hlavně na domácím kopci v Orlickém Záhoří, ale plánuji si zajet i sem do Štítné. Čeká nás i dřina v tělocvičně, především s důrazem na rychlost, dynamiku a svalovou přípravu,“ líčí Kettnerová. „Výhodou pro šampionát konaný u nás je to, že kopec známe, ale pro mě bude trochu nevýhoda psychická stránka a vyrovnání se s tlakem, který coby domácí závodníci určitě pocítíme,“ tvrdí česká reprezentantka.

Šampionát už vyhlíží také rodák ze Štítné Filip Machů. „Domácí podmínky beru jako výhodu. Doufám, že tu budu mít fanoušky, hodně místních lidí mi tu fandí, tak snad využiji tenhle potenciál k co nejlepšímu výsledku. Hlavním cílem je určitě medaile, to je sen každého závodníka, ale konkurence bude složitá a trať jistě taky. Budu bojovat ze všech sil,“ slibuje Machů, který si v rodné obci na mistrovství světa juniorů před dvěma lety dojel pro kompletní medailovou sbírku.

Po sérii soustředění se česká reprezentace představí na prvních letošních závodech Světového poháru. „Začínáme na Slovensku, následuje Rakousko, Česko a Itálie. Finále v Íránu ještě není úplně jisté,“ přibližuje trenér reprezentace Daniel Mačát.

„Hlavním cílem je pro nás mistrovství světa, kde chceme udržet dlouhou řadu medailových úspěchů. Věřím, že díky domácímu kopci budeme mít oproti zahraničním účastníkům výhodu, náš tým zná svah velice dobře a na výsledky si věří. V posledních deseti letech jsme zde uspořádali dvě mistrovství světa juniorů, v rámci kterých jsme získali historicky největší počet medailí. Takže svah je milosrdný,“ věří Mačát.

Individuálně se zatím na svůj návrat připravuje Jan Němec, jeden z nejúspěšnějších travních lyžařů historie a držitel čtyř medailí z jediného světového šampionátu na domácí půdě v roce 2007.

„Domácí MS je velká událost a já se ještě ani ve 45 letech neřadím do starého železa. Pokud mi to zdraví dovolí, rád bych za rok startoval v plné síle a znovu bojoval o medaile,” vyhlíží čtrnáctinásobný mistr světa a vítěz devíti křišťálových glóbů.

Čtyři měsíce před konáním má organizační výbor plné ruce práce, momentálně řeší celkovou propagaci, ubytování a stravování závodníků, přípravu svahu či zajištění přímých televizních přenosů.

„Na akci se vlastně začalo pracovat už před dvěma lety, kdy ve Štítné probíhalo mistrovství světa juniorů a podávali jsme kandidaturu na velký šampionát. Tenkrát vše pořadatelsky i závodně klaplo na jedničku, proto věříme, že i letošní akce proběhne ve stejném duchu,“ uvádí Petra Ivánková, vedoucí organizačního týmu mistrovství světa.

„Pro letošek jsme složili tým deseti lidí, kteří mají zkušenosti z pořádání světových pohárů, juniorských šampionátů i jiných sportovních akcí. Ale podobně, jako je domácí šampionát speciální pro závodníky, bude jeho pořádání speciální i pro nás. Minulá mezinárodní sezona kvůli pandemii vůbec neproběhla, tudíž i covidová opatření a vše s nimi spojené pro nás bude zcela nové. Rozhodně chceme závodníkům zajistit co nejlepší servis a podmínky, aby mohla dorazit celá travařská špička, a aby diváci, ať už na místě, nebo u televize, mohli sledovat to nejlepší z travního lyžování,“ dodává Ivánková.

Cílem organizátorů je nadchnout pro travní lyžování veřejnost a dostat tento atraktivní sport do širšího povědomí, což se nově může podařit díky partnerství s Hervisem, který se stal jedním z hlavních partnerů šampionátu.

„Jsme rádi, že jsme se stali hrdými partnery nadcházejícího Mistrovství světa v travním lyžování. Prožíváme všichni těžkou dobu a o to víc je teď potřeba každou sportovní aktivitu a světové akce u nás podporovat,“ uvedl marketingový ředitel Hervis Česká republika Jan Štádler.

„Je nám potěšením, že si návštěvníci našich vybraných obchodů budou moct travní lyže na vlastní oči prohlédnout a také si je zakoupit. Jsme tak prvním sportovním řetězcem u nás, který se nabídkou travních lyží může pochlubit.“

Mistrovství světa odstartuje v úterý 7. září slavnostním zahájením, ve středu 8. září čeká závodníky obří slalom, následuje čtvrteční super G, páteční kombinace a sobotní slalom. Organizátoři očekávají účast přibližně 150 závodníků z 15 zemí.