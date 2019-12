JIŘÍHO PROKOPA POTĚŠILO, ŽE SE NA STARTU OBJEVILO HODNĚ BĚŽCŮ

Hlavního silničního desetikilometrového závodu, se na okraji krajského města v Přílukách v tradičním termínu na druhý svátek vánoční zúčastnilo 180 mužů a 48 žen.

,,Kromě toho si na 3,3kilometrové trati zazávodilo dalších 57 běžců a běžkyň. Přálo nám také počasí. Po ranním dešti se před desátou hodinou počasí umoudřilo. Bylo sice zataženo, závod se ale běžel v příjemných čtyřech stupních nad nulou,“ pochvaloval si spokojený ředitel zlínského Štěpánského běhu Jiří Prokop.

JAN ČELŮSTKA MĚL ODPOČINKOVÝ TÝDEN. TĚLO ROZHÝBAL AŽ V PRŮBĚHU ZÁVODU

V mužích se z absolutního vítězství radoval účastník letních olympijských her v Londýně 2012 v olympijském triatlonu, rodák ze Zlína Jan Čelůstka (Konrad Tools Triathlon Team). Ten dosáhl v okolí příluckého fotbalového hřiště na rovinaté trati rozložené do tří okruhů, času 32:37. Stříbrný byl s devítisekundovou ztrátou Radim Grebik (Titan Trilife Zlín), třetí příčku vybojoval Jan Kalenda (AK Zlín, 33:03).

,,Na vánoce mi vyšel odpočinkový týden. Štěpánský běh ve Zlíně byl tak ve svátky na konci roku můj jediný intenzivní trénink,“ nezapíral 37letý Jan Čelůstka.

,,Proto to bylo ode mě na jeho začátku dost neuspořádané a bez jiskry. Tělo nebylo správně rozhýbané. V průběhu závodu se to ale zlepšovalo. Od startu jsem běžel svoje tempo, které akceptovali jenom soupeři z Titan Trilife Zlín Radim Grebik a Pavel Hradil. Po dvou okruzích z čela odpadl Hradil. Grebik se vpředu se mnou držel až do poslední pětistovky. V závěrečném finiši jsem pak uplatnil své delší nohy,“ potěšila obhajoba loňského prvenství ve zlínském Štěpánském běhu Čelůstku.

RADIM GREBIK JE SE ZISKEM DRUHÉHO MÍSTA SPOKOJENÝ

,,Byl to pro mě kontrolní závod po zimní části přípravy. Neměl jsem v něm nachystanou žádnou taktiku. Držel jsem se tempa Jana Čelůstky. Na jeho závěrečné zrychlení už jsem ovšem nestačil. Nicméně protože jsem se v prosinci hodně věnoval škole, tak jsem se ziskem druhého místa spokojený. Výsledný čas mohl být ale lepší,“ konstatoval stříbrný v cíli v Přílukách Radim Grebik, pro něhož bude vrcholem jarní části sezony 2020 březnový start v halovém triatlonovém podniku zařazeném do Evropského poháru ve francouzském Liévinu.

PROSADILI SE DALŠÍ SILNÍ BĚŽCI

V mužské společnosti se do první desítky výsledkové listiny ještě vešli další silní běžci. Pavel Hradil (Titan Trilefe Zlín, 33:09) doběhl čtvrtý, Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 33:54) pátý, Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 34:02) šestý, Roman Zbranek (SKOB Zlín, 35:15) sedmý, Svatopluk Janečka (Ski Turist Velké Karlovice, 35:48) osmý, Matěj Nekoranec (Titan Trilife Zlín, 35:49) devátý a rodák z Chomýže Radek Sadil v čase 35:58 desátý.

TEREZA SVOBODOVÁ OSLAVILA PREMIÉROVÝ TRIUMF V PŘÍLUKÁCH VYPLAVÁNÍM VE ZLÍNSKÉM BAZÉNU A KUŘECÍ PIZZOU SE ŠUNKOU A ANANASEM

Mezi ženami dominovaly také triatlonistky. Ze zisku zlaté příčky se radovala devatenáctiletá Tereza Svobodová, která vyhrála díky času 38:18. Druhé místo obsadila v cíli o devadesát sekund pomalejší Ironmanka Helena Kotopulu, ze zisku třetí pozice se radovala Simona Švecová Světinská (všechny Titan Trilife Zlín, 40:37). Mária Sýkorová z Vizovic (Sykora running, 42:04) skončila čtvrtá a Martina Latináková ze Sehradic (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 42:37) pátá.

,,Letošní vánoční období jsem si maximálně užívala. Pochutnala jsem si na smaženém řízku s bramborovým salátem, pečeně kachně se zelím i na cukroví. Neodolala jsem ani vaječnému koňaku. Proto jsem do závodu šla bez velkých ambicí. Start v Přílukách jsem brala jako týmovou akci mateřského klubu Titan Trilife Zlín,“ přiznala Tereza Svobodová, která se ve zlínském Štěpánském běhu představila poprvé v kariéře.

,,Mezi ženami jsem však od začátku běžela na čele s mírným náskokem před vítězkou z roku 2017 Helenou Kotopulu. Dařilo se mi držet rovnoměrné tempo. Na obrátkách jsem si kontrolovala odstup a v posledním kole se mi podařilo dokonce ještě zrychlit a tím si v osobním rekordu na 10 kilometrů pojistit zisk první příčky,“ radovala se z cenného výsledku Svobodová.

A jak mladá sportovní naděje ze Zlína triumf v Přílukách oslavila? ,,Společně s klubovými triatlonovými kolegy vyplaváním v bazénu ve zlínských lázních a potom pořádnou kuřecí pizzou se šunkou a ananasem,“ prozradila ještě Tereza Svobodová.

PRO HELENU KOTOPULU TO BYL JEDEN Z NEJTĚŽŠÍCH ZÁVODŮ V SEZONĚ. PŘESTO SE JÍ BĚŽELO SKVĚLE

,,Byl to jeden z nejtěžších závodů v sezoně, protože se konal po prvním vánočním svátku, který jsme s rodinou trávili u rodičů. Moje tepovka odpovídala skutečnosti, kolik jsem u nich pojedla chlebíčků, věnečků a dalšího cukroví. Po posezonním volnu se mi však běželo skvěle. A to jsem si navíc ještě pochutnala v cíli na dobré zeleninové polévce,“ svěřila se druhá nejlepší žena ve výsledkové listině Ironmanka Helena Kotopulu.

NA V 3,3KILOMETROVÉ TRATI DOMINOVAL VETERÁN MIROSLAV KOLAŘÍK A DESETILETÁ NATÁLIE PAVLENKOVÁ

V Přílukách se konal také 3,3 kilometru dlouhý závod. Ten v mužích ovládl časem 11:38 jednačtyřicetiletý veterán Miroslav Kolařík (Slečinky Napajedla), před o třiapadesát sekund pomalejším mladým šestnáctiletým atletem Davidem Lavičkou (Ghost Team). Mezi ženami kralovala 10letá Natálie Pavlenková (Ghost Junior Team, 15:11).

DALŠÍM SETKÁNÍM BUDE V ÚTERÝ 31. PROSINCE SILVESTROVSKÝ BĚH NA VRŠAVĚ

Dalším závodem zařazeným do seriálu Běhy Zlín bude už v úterý 31. prosince 9. ročník Titan Trilife Silvestrovského běhu ve Zlíně. Ten odstartuje u tenisových kurtů na Vršavě v 11 hodin. Desetikilometrový i pětikilometrový závod se poběži po cyklostezce do Kostelce a zpět.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ŠTĚPÁNSKÉHO BĚHU VE ZLÍNĚ 2019:

Muži do 39 let (77 běžců): Jan Čelůstka (Konrad Tools Triatlon Team) 32:37.

Muži do 49 let (54 běžců): Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 33:54.

Muži do 59 let (29 běžců): Bronislav Matouch (JISVA Zlín) 36:15.

Muži nad 60 let (11 běžců): Miroslav Švihel (BS Slopné) 42:28.

Ženy do 39 let (21 běžkyň): Tereza Svobodová (Titan Trilife Zlín) 38:18.

Ženy do 49 let (17 běžkyň): Simona Švecová Světinská (Titan Trilife Zlín) 40:37.

Ženy nad 50 let (7 běžkyň) Lada Vaněčková (SK Štípa Zlín) 48:37.

Junioři (9 běžců): Radim Grebik (Titan Trilife Zlín) 32:46.

Juniorky (3 běžkyně): Klára Sehnalová Andonegui (Španělsko) 52:39.

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH 8 ROČNÍKŮ ŠTĚPÁNSKÉHO BĚHU VE ZLÍNĚ (2015 – 2019):

23. ROČNÍK 2012 (115 účastníků)

Tomáš Dlabaja (Fryšták) 32:00

Ladislava Straková (TJ Jiskra Otrokovice) 43:12

24. ROČNÍK 2013 (146 účastníků)

Václav Bitala (AK Kopřivnice) 31:51

Jana Žaludková (Cyklogat Zlín) 38:00

25. ROČNÍK 2014 (183 účastníků)

Jan Čelůstka (Realiz Sport) 31:47

Jana Žaludková (Cyklogat Zlín) 38:47

26. ROČNÍK 2015 (212 účastníků):

Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 32:16

Alena Juřicová (Vítkovice) 39:02

27. ROČNÍK 2016 (170 účastníků):

Václav Bitala (AK Emila Zátopka Kopřivnice) 32:43

Jana Žaludková (BS Slopné) 39:01

28. ROČNÍK 2017 (176 účastníků).

Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 33:14

Helena Kotopulu (Moraviaman Otrokovice) 40:28

29. ROČNÍK 2018 (závod na 10 km 237 účastníků, závod na 3,3 km 59 účastníků):

Jan Čelůstka (Konrad Tools Triathlon Team) 32:53

Lucie Miklišová (Titan Trilife Zlín) 38:47

30. ROČNÍK 2019 (závod na 10 km 228 účastníků, závod na 3,3 km 57 účastníků):

Jan Čelůstka (Konrad Tools Triathlon Team) 32:37

Tereza Svobodová (Titan Trilife Zlín) 38:18.