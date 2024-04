Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně v sobotu 13. dubna v okolí Kroměříže a v kopcích Chřibů pořádá 21. ročník závodu horských kol FORCE Chřibská padesátka.

Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně v sobotu 13. dubna v okolí Kroměříže a v kopcích Chřibů pořádá 21. ročník závodu horských kol FORCE Chřibská padesátka. | Foto: Miroslav Rusňák

Start hlavního 50 kilometrů dlouhého závodu je u rybníku Bagrák za Kauflandem u restaurace Pohoda, v 11 hodin. Trať, která má převýšení 1000 metrů, povede převážně po zpevněných lesních cestách od Bagráku k železničnímu přejezdu za Kroměříží, poté směrem na Kotojedy, kopec Bunč a zpět do Kroměříže. Cíl je u restaurace Pohoda, kde je také celé zázemí letošní Chřibské padesátky.

Pořadatelé budou hodnotit celkem 5 mužských kategorií, 2 ženské kategorie a kategorii juniorů.

V rámci Chřibské padesátky se pojede také 33kilometrový závod. Ten má převýšení 620 metrů. V něm poměří síly muži do 19 let, muži nad 19 let, ženy do 19 let a ženy nad 19 let. Tento závod odstartuje rovněž v 11 hodin.

,,V obou závodech si můžou zazávodit špičkoví bajkeři, ale také všichni další zájemci z řad široké sportovní veřejnosti,“ láká na Hanou hlavní organizátor letošní Chřibské padesátky Vladimír Kučera.

V Kroměříži si zazávodí také děti. Pro ně jsou podle věku připraveny trasy od 300 metrů do 6 kilometrů. První dětský závod se pojede od 9 hodin. Vyhlášení výsledků dětských kategorií bude v 11.15 hodin. Děti do 5 let mají startovné zdarma, starší děti do 11 let zaplatí startovné 100 Kč. Dětská trasa povede od restaurace Pohoda podél Bagráku ke kolejím a zpět.

Pořadatelé v letošní Chřibské padesátce ve všech závodech, včetně dětských, očekává účast zhruba 400 bajkerů.

V loňském roce na 50 kilometrové trati zvítězil reprezentant znojemské formace D2Mont Merida Cycling Team Filip Rydval. Na ní zajel čas 1:24:10. Závod žen vyhrála Michaela Bojková z Ostravy (Bike 2000, 1:55:00. 33 kilometrů dlouhý závod mezi muži ovládl domácí bajker Adam Kučera (Cyklosport Chropyně, 1:04:25), mezi ženami byla na stejné trati nejrychlejší díky času 1:24:47 Lucie Šťastná.