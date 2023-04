Zajímavou výzvu opět vyhlásil sportovní klub Vesani.cz. Ten v průběhu dubna pořádá na Kroměřížsku Rohálovský běžecký ultramaraton.

Matěj Beníček, Rohálovský ultramaraton | Foto: se svolením Matěje Beníčka

,,Čtvrtý ročník tohoto závodu bude opět samozávodní. Druhý ročník v září v roce 2021 se běžel s hromadným startem v rámci bajkové Rohálovské padesátky. Letos, podobně jako v loňském roce a v roce 2020, bude ale náš ultramaraton samozávodní. A to kvůli bezpečnosti na trati, zajištění občerstvení i atmosféry. Nehromadný závod má totiž svoje kouzlo. Vytrvalci ho běží bez stresu, jsou sami v přírodě a zvolí si termín i tempo, které jim vyhovuje,“ vysvětluje za pořadatele Martin Koplík.

Ultramaraton v Rohálově je možné si zaběhnout v období od soboty 8. dubna do pátku 28. dubna do 12 hodin. Podmínkou je zaplacení startovného 150 Kč na účet pořadatele. Za toto startovné můžou vytrvalci absolvovat neomezený počet pokusů.

Závod dlouhý 50 kilometrů s převýšením 1000 metrů vede po trati bajkové Rohálovské padesátky z Prusinovic přes Pacetluky, Karlovice, Líšnou, dále pak nad Jankovicemi, přes Tučapy do cíle opět v Prusinovicích.

Start i cíl je pod kulturním domem u samobufetu v Prusinovicích.

Vypsány jsou tři kategorie. Muži do 40 let, muži nad 40 let a kategorie pro ženy. Veškeré informace jsou na webových stránkách www.vesani.cz.

První jarní samozávodní Rohálovský ultramaraton si na jaře v roce 2020 zaběhlo 56 běžců a běžkyň. Ve druhém hromadném ultramaratonu, který se konal 18. září 2021, si v okolí Prusinovic zazávodilo 20 vytrvalců. V loňském roce samozávodní ultramaraton absolvovalo 59 ultramaratonců. Z toho bylo 42 mužů a 17 žen.

Běžecký rekord v prusinovickém ultramaratonu drží mezi muži Matěj Beníček z Malenovic (KESBUK). Ten v loňském roce zaběhl čas 3:27:56. Mezi ženami je traťovou rekordmankou rovněž z jara 2022 rodačka z Holešova žijící v Praze Kateřina Pospíšilová (Podhostýnský lenochod, 4:50:39).