Zubří opět vyválčilo cenný bronz

Spravedlnost nebyla slepá a v Zubří se v květnu slavilo. Extraligoví házenkáři Robe zvládli napínavou sérii o 3. místo a před svými fanoušky přehráli v pátém zápase pražskou Duklu a na krk si pošesté v historii klubu pověsili bronzové medaile. „Jsem strašně šťastný, hlavně i za kluky, protože jsme se teď dvakrát protrápili v zápasech v Praze. Před zápasem jsem připomněl klukům, že je to poslední zápas v téhle sestavě a byla by ideální za tou perfektní sezonou udělat tečku plackou. Jsem za ni strašně šťastný,“ zopakoval trenér Zubří Peter Dávid.

Jeho tým přitom sahal po finále, když v semifinále byl blizoučko skalpu Plzně. „Chybělo nám štěstí a zkušenost. Nezvládli jsme tři mečboly. Jeden doma, dvakrát venku, osm vteřin a jednu sedmičku. Bohužel, někdy se to štěstí odkloní. Není to spravedlivé, ale musíme s tím žít. Bronzem jsme si to trochu vrátili. Sezona byla perfektní a moc by mě mrzelo, kdybychom to nyní nezvládli. Série s Plzní stále hodně bolí, ale bronz má teď cenu zlata v tom malém finále,“ dodal slovenský kouč po nervydrásající sérii.

„Sezona byla úžasná, fantastická. Je tu parádní zázemí, diváci, vedení a mančaft, rád tady s nimi žiju. Jsem šťastný za ty kluky, protože jich teď dost končí a hodně si to zasloužili za tu dřinu po celou sezonu,“ dodal.

Bohužel obměna kádru, odchod zkušených a především hromada zranění v novém ročníku zatím nedovolí Zubří pokračovat ve spanilé jízdě. V Evropském poháru ve druhém kola doplatili na těžký los a v extralize se s talentovanými mladíky trápí hlavně na půdě soupeřů. I proto nyní hrají střed tabulky. Sezona se však bude rozhodovat až v play-off.