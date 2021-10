,,Díky obci bude zázemí závodu na Štítenském koupališti, kde bude otevřený i bufet. Takže také diváci budou mít možnost občerstvení,“ láká Martinát do Štítné nad Vláří všechny příznivce sportu.

Start obou kopcovitých závodů, které se střídavě poběží po asfaltové silnici, a také po lesní cestě a v terénu v lese, který má charakter běhu do vrchu, je u koupaliště ve Štítné nad Vláří v 9 hodin. Na stejném místě je také cíl.

Běh podzimním ránem do Štítné nad Vláří-Popova 2021.Zdroj: Radek HolíkVe Štítné nad Vláří – Popově se v neděli 3. října koná 2. ročník Běhu podzimním ránem. Pořadatelé připravili dva závody. Kratší měří 10 kilometrů, delší je dlouhý 15 kilometrů.

Pořadatelé z Orla Drnovice vypsali celkem 15 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány. Bikeři si to rozdají podle věku na tratích od 200 metrů do 13 kilometrů.

,,Ani kolem říjnového zlínského dvoumílového běhu nebude chybět dobrá atmosféra. Všichni běžci určitě budou mít ze svého výkonu radost. Ti nejlepší dostanou drobné odměny,“ zve jeden z organizátorů Andrej Višněvský letos už popáté do Příluk.

Běh na 2 míle ve Zlíně, říjen 2021Zdroj: se souhlasem klubu Sri Chinmoy Marathon Team ZlínPátý letošní Běh na 2 míle se koná v sobotu 2. října ve Zlíně. 3,2 kilometrový závod se uskuteční na tradiční rovinaté trati rozložené do dvou okruhů v Přílukách. Start je před budovou Madal Bal v 9 hodin. Prezentace končí v 8.45 hodin.

Startovné je do 30. září 200 Kč, v den závodu 250 Kč. Děti zaplatí startovné 50 Kč. V ceně startovného je pití a jídlo v cíli.

Vypsány jsou kategorie pro žáky, dorostence, juniory, ženy a muže. Závodit se bude na 4 tratích různé délky od 3 kilometrů do 11 kilometrů.

