tenista Jan NahodilZdroj: se souhlasem Jana NahodilaNa antuce ve Zlíně na Vršavě se bude hrát tenisový turnaj ve čtyřhře

Na šesti antukových kurtech v tenisovém areálu ve Zlíně na Vršavě se v neděli 19. září koná otevřený turnaj tenisových amatérů ve čtyřhře Valašské podzimní debly Open. Podnik je vloženým turnajem v letošním okruhu ATP Valašska pro hráče nad 20 let.

Zajímavé měření sil začíná v 9 hodin. Prezentace probíhá od 8.15 do 8.45 hodin. Startovné je 500 Kč.

,,V ceně startovného je pronájem kurtů, míče, drobné ceny, poháry pro vítěze a celodenní občerstvení,“ informuje ředitel turnaje Jan Nahodil.

,,Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Nejlepší dva páry z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů. Hrát se bude i turnaj útěchy. Hrací systém ale může být upravený podle počtu přihlášených deblů,“ upozorňuje Nahodil.

Semifinálové duely a finálové utkání jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou.

Turnaje se zúčastní maximálně 24 deblových dvojic.

MČR v letním biatlonu žactva v Bystřici pod Hostýnem

V Bystřici pod Hostýnem se od pátku 17. září do neděle 19. září koná mistrovství republiky žactva v letním biatlonu. Zajímavé měření sil bude probíhat v areálu a okolí střelnice Bedlina.

V pátek je na programu oficiální trénink na tratích a na střelnici. V sobotu se uskuteční sprint a závod štafet. V neděli bude k vidění závod s hromadným startem. Vypsáno je celkem 10 kategorii pro jednotlivce a 4 kategorie pro štafety.

,,Českého mistrovství republiky v letním biatlonu se zúčastní zhruba 350 mladých biatlonistů z 30 klubů. Do soubojů o přední umístění zasáhnou i reprezentanti z oddílů ze Zlínského kraje z klubů WOCO Vsetín, Vsetín Bobrky, Halenkovic, Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí a domácího KB Bystřice pod Hostýnem,“ informuje Vojtěch Zicháček za pořadatele.

. Z domácích mladých biatlonistů mají ve svých kategoriích naději na přední umístění David Gregor a Adam Kovář.

MČR v letním biatlonu žactva v Bystřici pod Hostýnem Zdroj: se souhlasem Vojtěcha Zicháčka

PROGRAM MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ŽACTVA V LETNÍM BIATLONU V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM 2021:

Pátek 17. září:

14:00 – 15:30 Trénink I. skupiny na tratích a střelnici

15:30 – 17:00 Trénink II. skupiny na tratích a střelnici

18:00 Porada vedoucích výprav

Sobota 18. září:

8:00 – 9:00 Nástřel pro závod ve sprintu kategorií M/W 11, M/W 12, M/W 13

9:10 Start závodu ve sprintu kategorii M/W 11, M/W 12, M/W 13

10:50 – 11:50 Nástřel kategorii pro závod ve sprintu M/W 14, M/W 15

12:00 Start závodu ve sprintu kategorii M/W 14, M/W 15

13:55 – 14:45 Nástřel pro závod štafet

15:00 Start závodu štafet

Neděle 19. září:

8:00 – 9:00 Nástřel pro závod s hromadným startem kategorii M/W 11, M/W 12, M/W 13

9:10 Start závodu s hromadným startem kategorii M/W 11, M/W 12, M/W 13

11:50 – 12:50 Nástřel pro závod s hromadným startem kategorii M/W 14, M/W 15

13:00 Start závodu s hromadným startem kategorii M/W 14, M/W 15

Vyhlášení výsledků (50 minut po ukončení závodu s hromadným startem).

Ve Zlíně se poběží 38. ročník Strojařské desítky

Osmatřicátý ročník Strojařské desítky se koná v sobotu 18. září ve Zlíně.

Start desetikilometrového silničního závodu, který má převýšení 153 metrů je v ulici K Majáku u točny MHD č. 31 (poblíž Správy a údržby silnic), v 10 hodin.

,,Obrátková trať povede po zvlněné lesní asfaltové silnici od Majáku přes rozcestí U Boudy směrem na Salaš. Obrátka bude na konci cyklostezky u závory. Cíl bude opět na Majáku,“ informuje jeden z pořadatelů Jiří Prokop.

Přihlásit se je možné online a to do čtvrtku 16. září do 24 hodin. V tomto případě je startovné 150 Kč. Na místě v den závodu bude startovné 250 Kč. Sobotní prezentace bude probíhat poblíž místa startu v areálu stavební firmy ERGO VH mezi 8.30 a 9.30 hodinou na Březnické ulici.

,,I letos jsme připravili také závod na 5 kilometrů. V hlavním desetikilometrovém jsme vypsali 4 kategorie mužů, 3 kategorie žen, dále pak kategorie pro juniory a juniorky. V pětikilometrovém 2 kategorie mužů a 2 kategorie žen. Na zkrácených tratích si zazávodí také děti,“ prozradil ještě Prokop.

Loni ve zlínské Strojařské desítce zvítězil jednadvacetiletý Filip Vabroušek z Malenovic (Sykora running), který první příčku vybojoval za čas 34:39. Závod žen vyhrála rodačka z Velkých Karlovic v barvách Zlína dvaadvacetiletá Adéla Stavinohová. Ta ho ovládla časem 43:16.

Polanský duatlonek 2021

Valašskokarpatská cyklotour pokračuje Polanským duatlonkem

Polanský duatlonek 2021Zdroj: Radek SádlíkTřetím dílem letošní Valašskokarpatské cyklotour bude v sobotu 18. září Polanský duatlonek.

Podnik složený z běhu a závodu na horských kolech odstartuje na fotbalovém hřišti ve Valašské Polance nejmladšími kategoriemi, v 9.30 hodin. Od 11.45 hodin vyběhnou a vyjedou na trať junioři a juniorky. Po nich si postupně zazávodí všechny seniorské kategorie. A to muži do 39 let, do 49 let a nad 50 let, ženy do 39 let a nad 40 let.

Prezentace pro hlavní závod ve Valašské Polance končí v 11.30 hodin, pro děti v 9.15 hodin. Vyhlášení výsledků seniorských kategorií je na programu kolem 13.30 hodin.

Běh Emila Zátopka 2021

Běh Emila Zátopka 2021Zdroj: se souhlasem města KopřivniceCíl Běhu rodným krajem Emila Zátopka bude ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm

V sobotu 18. září se už po devatenácté uskuteční silniční Běh rodným krajem Emila Zátopka. 22,3 kilometru dlouhý závod startuje před Technickým muzeem v Kopřivnici, v 11 hodin.

Trať má převýšením 375 metrů. Poběží se směrem na Štramberk, Ženklavu, Veřovice, sedlo nad pramenem Jičínky, do Rožnova pod Radhoštěm. Cíl bude v rožnovském Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě.

Prvních 300 běžců v cíli obdrží pamětní medaili a upomínkový předmět.

Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti členů Českého klubu olympioniků je na programu v rámci kulturního programu v areálu Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm od 14.30 hodin.

Loňského Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnilo 186 mužů a 42 žen.

Prvenství v roce 2020 vybojoval Lukáš Kučera (Eleven Run Team, 1:19:45). Nejlepším regionálním běžcem ve výsledkové listině byl Tomáš Blaha z AK Kroměříž. Ten obsadil díky času 1:22:18 bronzovou příčku. Závod žen vyhrála olomoucká Petra Kamínková (Svatý Kopeček, 1:32:24). Jana Šotolová z Pržna doběhla do cíle v čase 1:59:39 na čtrnácté pozici.

Stolně tenisový turnaj ve Slavičíně 2021

Stolně tenisový turnaj ve Slavičíně 2021Zdroj: Jiří MacharaVe Slavičíně v sobotu 18. září pořádají 50. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise.

,,Jedná se o nejstarší, ale hlavně nejkvalitněji obsazenou stolně tenisovou akci v období kolem startu každé nové sezony na Valašsku, ale i ve Zlínském kraji,“ upozorňuje Zbyněk Jančařík, předseda slavičínského oddílu stolního tenisu.

Letošní ročník turnaje má však kvůli koronavirové pandemii svoje specifika.

,,Vstup do sportovní haly bude povolený pouze osobám bez příznaků virového onemocnění a těm, kteří v tomto období nejsou v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19. Každý účastník turnaje musí doložit test s negativním výsledkem, nebo doklad o provedeném očkování, nebo doklad o prodělané nemoci. Nutné je i čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Testování v hale nebude možné,“ děkuje Jančařík za pochopení za mimořádná opatření.

Pořadatelé v podniku pořádném za podpory města Slavičín a spousty místních sponzorů, vypsali čtyři soutěže.

Za stoly si to rozdají ve 26. ročníku Memoriálu Františka Trlla dvoučlenná družstva. Ve 13. ročníku Memoriálu Oldřicha Kozáčka budou hrát jednotlivci. Na programu je i soutěž hráčů působících nejvýše v divize, u stolních tenistů ze Slovenska do 3. ligy. Ta je 3. ročníkem Memoriálu Jardy Fojtů. V tomto podniku je nutné předložit soupisku, nebo nastoupit podle aktuálního žebříčku. Na Valašsku si ještě v 19. ročníku Memoriálu Milana Maryáše zahrají borci nad 40 let.

Ve Slavičíně se očekává účast kolem 40 stolních tenistů z Moravy, Čech a Slovenska.

,,Naší hlavní prioritou je ale, aby k nám přijelo co nejvíc hráčů z našeho kraje,“ přeje si Zbyněk Jančařík.

Loni se v oblíbeném turnaji na slavičínských stolech představilo 32 stolních tenistů z 12 oddílů z Česka, Slovenska, Německa a Kolumbie.

Vítězství v hlavní soutěži jednotlivců vybojoval reprezentant Slovenska Alexander Valuch (TSG Kaiserslautern), který ve finále porazil ve třech setech Kolumbijce hrajících za slovenský Bardejov Juana Mosqueru Soutěž hráčů do divize a 3. slovenské ligy vyhrál Jiří Škrla (KST Vsetín). V měření sil veteránů nad 40 let dominoval Slovák Robert Valuch ze Sokola Stránské. Prvenství v klání dvoučlenných družstev vybojovala dvojice Alexander Valuch, Robert Valuch.

Sobotní prezentace ve Slavičíně bude probíhat mezi 8.00 a 8.45 hodinou. První zápasy v místní sportovní hale začnou v 9 hodin. Blok finálových duelů ve všech soutěžích je na programu mezi 17. a 19. hodinou.