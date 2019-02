Vsetín – O celkovém vítězi sprintového šampionátu se na Valašsku při posledním podniku šampionátu na Alza.cz-Partr Rally Vsetín už nerozhodovalo. Korunu krále sprintů letos získal Roman Kresta, který na Valašsku nestartoval.

Posádka Orsák – Vajík na trati vsetínského sprintu, kde skončila o necelé dvě vteřiny čtvrtá. | Foto: Ondřej Zeman

Veliký boj, alespoň co se týče celkového pořadí sprintového šampionátu na dalších místech za Krestou, se však odehrával někde jinde. Hlavním lákadlem vsetínského sprintu tak byla kromě slušné řádky vozů specifikace S2000 a WRC především souboj o další místa za vítězným Krestou. Před Vsetínem byl druhý Odložilík, třetí Peták a čtvrtý Orsák.

Před vsetínským sprintem celkově čtvrtý Orsák chtěl za dobrých okolností zaútočit na „bednu“ a potřeboval skončit co nejvíce před třetím Petákem. A byl to boj na ostří nože. Oba borci se pohybovali po celou rally v rozmezí několika málo sekund. Po šesti z celkových osmi byl ještě Orsák celkově třetí o dvě vteřiny před Petákem. Po posledních dvou testech však bylo pořadí přesně obrácené. Josef Peták porazil Orsáka o necelé dvě vteřiny a symbolicky si tak na Valašsku dojel pro třetí místo, které tak získal i v celkovém pořadí.

Na Jaroslava Orsáka zbylo v celkovém pořadí „jen“ čtvrté místo. Ale pilot z Valaškých Klobouk z toho smutný nebyl. „Byl to pěkný závod a oba jsme si ho užívali. Přesto jsme tady jeli s rezervou, protože jsme potřebovali poslední sprint sezony dokončit a nechtěli jsme jít do rizika. Nemohli jsme závodit v našem stylu, neboť nám šlo hlavně o to dokončit závod a tím jsme vyhráli ve sprintech skupinu N,“ pochvaloval si závěrečný podnik šampionátu Jaroslav Orsák.

Ještě spokojenější byl Peták. Příbramský matador českých rally tratí si veliký souboj o desetinky sekundy s Orsákem moc pochvaloval. „Byl to super závod. Závody se končí až v cíli a mě to tentokrát vyšlo,“ radoval se Josef Peták. Obzvláště jeho bitva s Orsákem na posledních dvou zkouškách, ve které Peták přetlačil Orsáka o čtyři vteřiny a o dvě vteřiny tak získal třetí m pozici, byla ozdobou soutěže. „To co jsme s Jarinem předváděli poslední dvě zkoušky sprintu, z toho jsem unešený. Vyšlo nám to a my z tohoto výsledku máme obrovskou radost,“ smál se spokojený Josef Peták, celkově třetí muž sprintů.

Miroslav Vebr