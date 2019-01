FOTOGALERIE / Ski areál Razula Velké Karlovice zahájí v sobotu 23. prosince lyžařskou sezónu. V tento den se otevře návštěvníkům rodinná sjezdovka Horal u hotelu Horal, v provozu bude i na Štědrý den v neděli 24. prosince. Vlek na hlavní sjezdovce Razula se rozjede v dalších dnech.

„Začátek letošní zimy nám zatím moc nepřál. Zatímco v jiných letech startovala sezóna již v první půlce prosince, letos byl prosinec teplejší a chudý na přírodní sníh. Díky ochlazení posledních dnů jsme ale mohli opět spustit sněžná děla a sjezdovku Horal připravit k otevření. V sobotu v 8:30 do 17:30 hodin se tak těšíme na první letošní návštěvníky. Kdo si bude chtít zkrátit čekání na vánoční nadílku, může si přijít zalyžovat i na Štědrý den, otevřeno bude do 14 hodin,“ uvedl šéf Ski areálu Razula Martin Pařízek. Otevřeny budou na Štědrý den do 15 hodin také termální bazény relaxačního centra Wellness Horal hned vedle sjezdovky, lyžaři se tak mohou po sportování vykoupat ve vyhřívané slané vodě.

Zahájení provozu na hlavní, kilometrové sjezdovce Razula je otázkou několika následujících dnů, vyžaduje větší množství technického sněhu. I zde nyní sněžná děla jedou naplno.

Ski areál Razula je součástí karlovického Resortu Valachy, tvoří jej tři sjezdovky situované u místních hotelů Lanterna, Horal a Galik. Areál je vyhledávaný mj. díky sjezdovce Horal zaměřené na děti, které tu mají bezpečné zázemí s lyžařskou školou, zimním parkem Razulák a snowtubingem. Letos tu nově přibyde ski bufet.

Po několika letech středisko přistupuje ke zvýšení cen skipasů. Zdražení je v řádu procent, současně se o hodinu a půl prodlouží otevírací doba a vleky pojedou denně až do 17.30 hodin.

Ski areál Razula je vyhlášený i díky možnosti skloubit na jednom místě lyžování s relaxací v termálních bazénech relaxačního centra Wellness Horal, které se nachází vedle sjezdovky Horal. I letos budou mít lyžaři v rámci akce Lyžuj a plav platné od 2. ledna 2018 k celodennímu skipasu hodinu v bazénech zdarma.

Během zimy se ve středisku koná řada doprovodných akcí, mj. lyžařské závody pro děti, závod na běžkách Noční stopa Valachy, Maškarní lyžovačka či Škola běžeckého lyžování.

Více informací: www.razula.cz

Vybrané akce 2018 ve Ski areálu Razula:

28. – 31. 1. Škola běžeckého lyžování

10. – 11. 2. Testovací víkend se skialpy

17. 2. Noční stopa Valachy

3. 3. Maškarní lyžovačka

2. 1. – 30. 4. Lyžuj a plav