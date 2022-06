O neuvěřitelném počinu vypovídá samotná historie. Při předchozích osmi ročnících druhý nejlepší závodník pouze jednou ztrácel méně než minutu, konkrétně 36 vteřin. Vítěz ročníku 2017 Jan Fojtík naopak při absenci Jana Jobánka na dalšího v pořadí Karla Hartla disponoval náskokem 12 minut a 12 vteřin! „Jednoznačně to byla má nejtěsnější výhra, na této dlouhé trati jsem takový dojezd nezažil,“ vypálil Jobánek a hned použil příměr. „Když jsem jezdil stovku, tak se do cíle kolikrát sprintovalo, na Obrovi se většinou rozhodovalo mnohem dříve,“ poukázal na dlouhou trať čítající 173 kilometrů.

Na všech měřených mezičasech byl souboj mezi Jobánkem a Bubílkem velmi vyrovnaný, maximálně několikavteřinový. Elitního dua se dlouho držel také Radoslav Šíbl, trojnásobný třetí muž minulých sezon však před poslední aktualizací výsledků po sedmi hodinách ztrácel šest minut. „V posledním kopci jsem se od Michala odtrhl, popravdě jsem si už myslel, že na něj mám docela velký náskok,“ přiznal Jan Jobánek.

Michal Bubílek po velkém boji nechtěl svoji kůži prodat lacino, manko stahoval. Ztráta se nakonec zastavila na devíti vteřinách a čtyřech desetinách. „Michal to na mě v průběhu závodu zkoušel, zuby nehty jsem se ho udržel. Když jsem cítil, že mám malinko navrch, tak jsem zase zrychlil. Byla to přetahovaná. Byli jsme suprově vyrovnaní, zatopil mi,“ ocenil Jobánek o tři roky mladšího soupeře.

Oba borci se krátce po tolik očekávaném dojezdu postavili vedle sebe, okamžitě prohodili několik vět. Došlo i na úsměvy.

Poté už sedminásobný vítěz Obra tradičně vítězoslavně zvedl kolo nad hlavu.

„Michalovi jsem gratuloval za perfektní závod. Ve finále bych mu výhru i přál – suprově bojoval, do poslední chvíle vůbec nebylo jasné, jak závod dopadne. Rozhodně před ním smekám. Je to výborný bojovník, vítězství mi nedal zadarmo,“ měl Jan Jobánek pro svého protivníka pouze slova chvály.

Většina pozornosti se pochopitelně upnula na člena Superior Velse Team, který devátý ročník extrémně náročného závodu Obra ovládl už posedmé! Před pěti lety navíc ve startovní listině zcela chyběl. „Nezáleží na tom, zda je to první, nebo sedmé vítězství, ani to tak neberu. Jsem rád, že jsem v závodě nechal úplně všechno, že jsem si to užil. Na tento parádní den budu mít znovu silný zážitek!“

Podívejte se: Petruš ovládl Drásala! Jobánek v Obrovi o 9 vteřin předčil Bubílka

Silný zážitek si zapíše i díky solidním podmínkám, které ho dovedly k dalšímu triumfu. „Trať mi ze všech ročníků přišla nejrychlejší, nejlépe sjízdná. Hodně se mění těžbou, dost cest je díky tomu zpevněných. Navíc bylo velké sucho, hodně to odsýpalo. Zajetý čas byl jeden z rychlejších,“ zmínil Jobánek třetí nejlepší čas při svém vítězství. Lépe si počínal už pouze v ročnících 2014 a 2015, kdy se v cíli objevil v čase 7:42:29, respektive 7:37:44. „Pomohlo k tomu i super počasí – jak jsme startovali brzy ráno, tak se jelo příjemně. Nebylo ani vedro, to začíná být až nyní. Na kolo tak ideální,“ pochvaloval si Jobánek v cíli.

Kdo by po sobotním závodě čekal bujaré oslavy, musel být na omylu. Jan Jobánek se po výhře odmění dalším závodem. „V týdnu začíná MTB Trilogy, což je závod českého poháru, zase se to jede v jiném stylu,“ přiblížil na závěr.