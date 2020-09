Těchto podmínek nejvíc využil šestatřicetiletý biker z Traplic na Uherskohradišťsku v barvách formace PSG Cyklosport Chropyně 1 Tomáš Strnka, který závod dlouhý 45,7 kilometru s převýšením necelých 1000 metrů, vyhrál v čase 1:36:30. Stříbrnou příčku na trati střídavě vedené po polních a lesních cestách mezi Prusinovicemi, Tučapy, Holešovem, Dobroticemi, Líšnou, Karlovicemi, Pacetluky, s cílem v Prusinovicích, vybojoval se ztrátou necelé jedné sekundy Adam Pilčík (Majola Rocky Mounthain Team), třetí pozici obsadil v čase 1:36:54 Radovan Holík z Velíková (Cyklogat).

Strnka v týdnu před závodem dolaďoval formu v Chřibech, kde najezdil zhruba 210 kilometrů. V pátek si ve stejném prostředí naordinoval hodinové intenzivní rozjetí.

,,Ve Zlínském kraji je letos málo závodů. Navíc má Rohálovská padesátka tradici a protože je pokaždé velmi dobře organizovaná, tak jsem neváhal přijet do Prusinovic,“ vysvětloval svoji účast v oblíbeném bikemaratonu Tomáš Strnka.

Pořadatelé mu přidělili startovní číslo 1.

,,Samozřejmě jsem chtěl potvrdit roli hlavního favorita,“ byl na startu odhodlaný zabojovat o zlatou příčku Strnka.

Ten od začátku vývoj závodu kontroloval.

,,Od 8. kilometru ve výjezdu z Holešova jsme zůstali vpředu s Adamem Pilčíkem a Vojtěchem Neradilem. Záhy jsme ale minuli jednu odbočku a ztratili jsme zhruba 15 sekund. Toho někteří soupeři využili a na čele se vytvořila desetičlenná skupina. V dalším průběhu jsem čekal na nejtěžší kopec na trati za vesanskou roklí a na 20. kilometru jsem znovu nastoupil. Tento nástup zachytli opět Pilčík a Neradilem. Po chvíli měl Vojtěch Neradil technické problémy a z čela odpadl. Ve zbytku závodu jsme s Adamem Pilčíkem spolupracovali a drželi jsme pravidelné tempo. O mém prvenství se pak rozhodlo až v závěrečném spurtu,“ popsal vývoj letošního ročníku Rohálovské padesátky vítězný biker z Cyklosportu Chropyně Tomáš Strnka.

Ten si pak pobyt v Prusinovicích užíval až do pozdních večerních hodin.

,,Cenný výsledek jsem oslavil s celým svým chropyňským týmem i našimi rodinami při večerní zábavě se skupinou ATLANTArock,“ prozradil ještě Strnka.

Biker z Traplic si však dlouho neodpočine. Už tuto sobotu se postaví v Klokočůvkách u Oder na start dalšího závodu Oderská mlýnice.

V Prusinovicích se dařilo také dalším regionálním bikerům. Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 1:36:55) skončil čtvrtý, Vojtěch Neradil (PSG Cyklosport Chropyně 1, 1:36:56) pátý, Lukáš Václavek (Cyklo OP – BT Morkovice) ve stejném čase šestý, Filip Chovanec (PSG Cyklosport Chropyně 2, 1:36:57) sedmý a Roman Bulis (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 1:38:26) osmý.

Závod žen ovládla teprve šestnáctiletá Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín), jež brala zlatou pozici za čas 1:57:41. Stříbrná byla se ztrátou 3 minut a 21 sekund Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team), třetí místo získala Sabina Macháňová (Bikecentrum.cz, 2:01:56). Natálie Sichálková z formace Business logic, 2:05:40) dojela čtvrtá a Markéta Odehnalová (Cykloteam Kolárna, 2:05:43) skončila pátá.

Talentovaná hulínská bikerka Julie Malošíková to do Prusinovic nemá daleko. Ale v letošní Rohálovské padesátce to byl její premiérový start v kariéře v tomto závodu.

,,Snažila jsem se přípravu na závod nepodcenit, ale ani to nepřehánět v tréninku. V týdnu jsem po silnicích okolo Hulína najela zhruba 100 kilometrů, Byla jsem si také projet trať Rohálovské padesátky,“ prozradila Malošíková.

Ambice jí na startu nechyběly. Závod chtěla vyhrát.

,,Na zvlněné trati se mi jelo skvěle a už v průběhu 5. kilometru jsem se mezi ženami probojovala na první příčku. Trochu mi ale vadilo, že se v některých úsecích dost prášilo,“ přiznala reprezentantka klubu Cykloteam MXM Hulín, která měla pobyt na vedoucí pozici pod kontrolou.

,,Menší krizi jsem měla až na 40. kilometru, kdy už jsem byla unavená,“ uvedla v cíli Julie Malošíková.

A jak triumf oslavila? ,,Večer doma u televize u sportovních přenosů,“ svěřila se ještě Malošíková.

V Prusinovicích se letos prezentovalo 559 bikerů a bikerek. Do cíle jich dojelo 544. Na Hané si zazávodily také 3 tandemy a ve 14 kategoriích 155 dětí.

Pořadatelé nezapomněli ani na charitu, když zorganizovali sbírku pro tragicky poznamenanou rodinu ze Slavkova pod Hostýnem. Vybráno bylo 35 500 Kč.

GALERIE VÍTĚZŮ ROHÁLOVSKÉ PADESÁTKY 2020:

Muži do 39 let: Tomáš Strnka (PSG Cyklosport Chropyně 1) 1:36:30.

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:40:32.

Muži do 59 let: Tomáš Galuška (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:46:15.

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (Mondraker Racing Team) 1:51:43.

Muži do 23 let: Vojtěch Neradil (PSG Cyklosport Chropyně 1) 1:36:56.

Junioři: Tomáš Obdržálek (Mapei Merida Kaňkovský) 1:38:53.

Ženy do 34 let: Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 1:57:41.

Ženy nad 35 let: Petra Planičková (Brno) 2:13:56.

Tandemy: Jakub Helis, Luděk Helis (SIGNALLEH) 2:09:10.

Týmy: PSG Cyklosport Chropyně 1 (Tomáš Strnka, Vojtěch Neradil, Vladimír Kučera) 4:56:41.

Rohálovský biker: Jakub Janda (Rohálov Bike Team rakety) 1:50:50.

Rohálovská bikerka: Kamila Nedbalová (Rohálov Bike Team) 2:24:34.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ:

Václav Koubek, Kristýna Špilerová, Jonáš Vojtek, Adéla Ptáčková, Josef Gaja, Laura Hudečková, Tobiáš Měřínský, Anna Špilerová, Adam Šalanda, Viktorie Erbanová, Jakub Šimík, Alexandra Pěluchová, Ondřej Matula, Marie Krejčí.

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH 5. ROČNÍKŮ ROHÁLOVSKÉ PADESÁTKY (2016 - 2020:

2016:

Marek Rauchfuss (Bikeranch Drásal) 1:43:15.

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:12:08.

2017:

Jan Jobánek (Superior OSTB Team) 1:59:56.

Martina Tichovská (USK Praha) 2:18:12.

2018:

Jan Jobánek (Superior Suninvent MTB Team) 1:44:53.

Zuzana Krzystala – Stepieň (Polsko) 2:03:31.

2019:

Johnny Cattaneo (Willier 7C FORCE) 1:45:00.

Tereza Tvarůžková (Majala – Rocky) 2:04:53.

2020 (závod se jel opačným směrem trati):

Tomáš Strnka (PSG Cyklosport Chropyně 1) 1:36:30.

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 1:57:41.