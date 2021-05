Regionální vzpěrači se na ME neztratili, Orság má nakročeno na olympiádu

Slušné výkony podali na nedávném evropském šampionátu ve vzpírání v Moskvě oba naši regionální zástupci. Zatímco zkušený Jiří Orság ze Sokola Karolinka si devátým místem v kategorii nad 109 kg si drží naději na účast na nadcházejících olympisjkých hrách v Tokiu, holešovský Josef Kolář (do 96 kg) bral tento závod především jako zkušenost.

Regionální vzpěrači si na ME v Moskvě v polovině dubna vedli dobře. Holešovský Josef Kolář (na snímku) skončil ve své kategorii do 96 kg na 11. místě, Jiří Orság z Karolinky byl v kategorii nad 109 kg devátý a má blizoučko postupu na OH v Pekingu. | Foto: se souhlasem Daniela Koláře

„Soutěž byla poslední možností kvalifikovat se na olympijské hry a máme skoro jistotu, že náš kraj bude mít v Tokiu mezi vzpěrači své zastoupení," těší holešovského trenéra Daniela Koláře. Nejprve soutěžil jeho talentovaný syn. „Bylo to teprve jeho druhé vystoupení na tak významné soutěži a nevedl si vůbec špatně. Svými výkony 147 kg v trhu a 180 kg v nadhozu obsadil v celkovém hodnocení 11. místo a jenom velmi málo ho dělilo od umístění mezi nejlepší osmičkou závodníků," potěšilo otce a trenéra v jedné osobě. „Již dopředu jsme věděli, že se Josef nemůže na olympiádu kvalifikovat, protože neabsolvoval celý skoro tříletý kvalifikační cyklus. Ale byla to dobrá zkušenost pro následující kvalifikační období pro hry v roce 2024 v Paříži," cítí Kolář. S velkou netrpělivostí očekávali start již zkušeného dvojnásobného olympionika Jiřího Orsága ze Sokola Karolinky. Pro holešovské vzpírání je vlastně také „domácí závodník", protože v době čtyřletého studia na policejní škole trénoval v Holešově. „A určitě motivoval i mladší borce, třeba i Josefa Koláře, k co nejlepším výkonům. Jirka odjížděl do Moskvy s drobnými zdravotními obtížemi, které mohly omezovat jeho výkon," poznamenal šéf holešovského vzpírání. Přesto v kategorii nad 109 kg Orság zvednul v trhu 170 kg, v nadhozu 232 kg a umístil se na celkovém 9. místě, v nadhozu obsadil vynikající 5. místo, a jako jediný český vzpěrač má šanci bojovat o medaile na OH v Tokiu. „Tato informace sice ještě není stoprocentní, světová kvalifikace končí 31. května, ale účast Jirky na již třetích olympijských hrách by mohlo zhatit snad již jen nějaké zranění," vnímá Kolář. „Celkově lze hodnotit účast našich borců na mistrovství Evropy velmi úspěšně. Soutěže se zúčastnila celá evropská špička, poněvadž, jak již bylo uvedeno, to byla poslední možnost vybojovat si účast na olympijské hry," upozornil trenér. „Doufejme, že vzpěrači potvrdí svou kvalitu i na listopadovém mistrovství světa v Peru," dodal Daniel Kolář.