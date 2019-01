Praha, Kroměříž - Běžec AK Kroměříž Jan Kreisinger směřoval celou zimní přípravu ke splnění olympijského limitu. Vybral si k tomu nejtěžší trať, maraton, a jeho úsilí se mu v Praze vyplatilo. Při svém premiérovém maratonu zaběhl čas 2:16:26 hod. a o čtyři vteřiny pokořil olympijský limit na OH v Londýně. Zároveň se stal mistrem ČR na této trati.

Jaké pocity jste zažil bezprostředně poté, co jste si zajistil postup na vaše první olympijské hry?

Bylo to zvláštní prázdno. Necítil jsem vůbec nic. Byl jsem rád, že už jsem v cíli.

Splnil jste limit atletického svazu. To ale znamená, že pokud by někdo u nás zaběhl lepší čas, o Londýn přijdete. Máte obavy?

Šanci mají jen Pechek a Krupička, ale oba už běželi druhý maraton. Doufám, že v jejich silách už nebude běžet rychleji. Myslím si, že už to ani nikde zkoušet nebudou.

Formu jste si asi nemohl načasovat lépe…

Ne. To opravdu vyšlo.

Svým dílem vám ke splnění limitu pomohl klubový kolega Jakub Bajza, který se staral o předem plánované tempo. Bylo to přesně podle taktického plánu?

Byli jsme domluveni, že se mnou vydrží do půlmaratonu. Po 15. kilometru jsme se rozběhli a Kuba vypadal v polovině trati dobře. Přemluvil jsem ho, aby vydržel ještě o nějaký kilometr dál, protože jsme běželi ve skupince jenom tři. Jednoznačně má na mém výsledku obrovský podíl.

Byl to pro vás premiérový maraton, kdy jste začal přemýšlet o tom, že letos zkusíte tuto disciplínu?

Už odmalička jsem chtěl běhat nejdelší trať. Před rokem jsem o tom začal přemýšlet intenzivně.

V roce 2004 zaběhl váš trenér Róbert Štefko v Praze čas 2:12:35 hodiny. Kdy ho překonáte?

To sám nevím. Doufám, že ještě dozraji a budu schopen běžet rychleji. Hodně bude záležet na zdravotním stavu.

Jakou nejdůležitější radu vám předal před premiérovým maratonem?

Říkal, že kdybych se po pár kilometrech cítil špatně, tak to vůbec nemám řešit, že se to rozběhne. Neustále zdůrazňoval, že musím pořád běžet a na nic jiného nemyslet. Nohy v závěru už hodně bolí a všechno je to hlavně o hlavě.

Celé své snažení jste směřoval právě do Prahy, nebo přicházela v úvahu i jiná alternativa?

Ještě v listopadu jsme s trenérem přemýšleli o Londýně, ale tam by bylo hodně těžké se dostat. Proto jsme vše směřovali na Prahu.

Už jste stihl svůj úspěch oslavit?

Nejsem slavící typ. (Smích.) Vše proběhlo v klidu. Něco jsme popili s trenérem. Po závodě jsem se nejvíc těšil, až si lehnu.

Vaši známí a kamarádi už vám stihli pogratulovat?

Jo, v neděli po závodě jsem byl jako telefonní ústředna.

Která gratulace vám udělala největší radost?

To si nevzpomenu. Radost mně dělal zaběhnutý čas, který byl jen o čtyři vteřiny lepší než limit. Z toho byli lidi v cíli dost hotoví a hodně to prožívali.

Jaký máte před sebou nejbližší program?

Teď budu odpočívat a musím všechno vyklusat. Pak se uvidí. Musíme to ještě s trenérem probrat. Doufám, že mě nebude Atletický klub Kroměříž potřebovat v extralize. (Smích.)

Když jste jako žák začínal s atletikou, přemýšlel jste, že se jednou podíváte na olympiádu?

To rozhodně! Bylo to mým velkým přáním. Cesta na olympiádu byla těžká a dlouhá.

Na co se do Londýna těšíte nejvíc?

Doufám, že tam bude hezká atmosféra a že si to tam všechno co nejvíc užiji.

S jakým časem budete při životním závodě spokojen?

Doufám, že by to mohlo být ještě lepší než při premiéře. V Praze jsem druhou půlku běžel rychleji a navíc sám. Věřím, že v Londýně budu mít na lepší čas. Pokud by se to podařilo, tak by to byla úplná bomba.