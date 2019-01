Region – Maximálně úspěšné byly kolektivy céčka Holešova a béčka Počenic v 15. a 16. kole Zlínského florbalového přeboru mužů. Alespoň tři body si připsala také Bystřice pod Hostýnem.

Céčko Holešova porazilo rezervu Vsetína 7:3 a tým Valašského Meziříčí 16:6.

,,Proti Vsetínu jsme měli po celý zápas převahu a průměrné Valachy jsme nepouštěli do vážnějších šancí. Podobně se vyvíjel také souboj proti Valašskému Meziříčí. V této otevřené partii, kde se hrálo prakticky bez obran, přestali hosté ve druhé polovině střetnutí úplně bojovat," informoval gólman Holešova Ondřej Mikeška, který ještě upozornil na mimořádný výkon Radka Mikšíka.

,,Radek vsítil v obou duelech dvanáct gólů. Byl to jeho asi nejpovedenější výkon v dresu holešovského céčka. Za to ovšem do klubové pokladny zaplatí 240 korun. Co trefa do sítě soupeře, to dvacet korun," usmíval se Ondřej Mikeška.

Šest bodů získala také záloha Počenic. Hanáci pokořili Valašské Meziříčí 3:2 a Vsetín B 4:2.

,,V obou zápasech kralovala naše defenziva v čele s bezchybným gólmanem Chrástem. Opět jsme se však trápili ve střelbě, nicméně technicky jsme oba protivníky o třídu přehrávali. S Valašským Meziříčím jsme se ale strachovali o výsledek až do konce střetnutí. Dvě výhry se však počítají a díky nim můžeme stále bojovat o špici tabulky," pochvaloval si po víkendu počenický útočník Miroslav Michajlovič, jenž ještě upozornil na hattrick benjamínka Marka Žižlavského v duelu s druhým týmem Vsetína.

Částečně se dařilo i Bystřici pod Hostýnem. Ta sice prohrála s Kelčí 2:9, ale podařilo se jí zdolat béčko orlů z Uherského Brodu 5:2. Největší podíl na druhé výhře Bystřice pod Hostýnem má forvard Radim Nuc, který vstřelil čtyři branky.

Výsledky 15. a 16. kola:

HOLEŠOV C – VSETÍN B 7:3 (2:0, 3:0, 2:3)

Branky Holešova C: Mikšík 5, Tomáš Trčka, Radek Nedbal.

HOLEŠOV C – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 16:6 (3:1, 7:5, 6:0)

Branky Holešova C: Mikšík 7, Tomáš Trčka 5, Šíma 2, Svozil, Nuhlíček.

Holešov C: Ondřej Mikeška – Radek Nedbal, Mikšík, Jiří Nedbal, Grygera, Svozil, Vysloužil, Nuhlíček, Mičola, Šíma, Tomáš Trčka.

POČENICE B – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky Počenic B: Pivec, Dočkal, Indra.

POČENICE B – VSETÍN B 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky Počenic B: Žižlavský 3, Dvorský.

Počenice B: Chrást – Zimek, Dočkal, Jiří Uhrinovský, Miroslav Michajlovič, Žižlavský, Pivec, Křetínský, Ryšavý, Pátík, Paliga, Dvorský, Indra.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – KELČ 2:9 (0:1, 2:5, 0:3)

Branky Bystřice pod Hostýnem: Martin Štěpán 2.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – OREL UHERSKÝ BROD B 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky Bystřice pod Hostýnem: Nuc 4, Martin Štěpán.

Bystřice pod Hostýnem: Soudek – Dřímal, Pajdla, Plachý, Javořík, Nuc, Ernest, Jan Bělín, Martin Štěpán, Martin Bělín. ⋌