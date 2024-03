Mladý vytrvalec z Prusinovic patnáctiletý Václav Pumprla obsadil čtvrté místo v 10. ročníku lesního běhu Dračí smyčka v Dřevohosticích.

závod Dračí smyčka v Dřevohosticích | Foto: Ondřej Němec

Reprezentant Rohálov bike teamu dosáhl v 8,5 kilometru dlouhém závodu, času 32:45. Zvítězil zkušený jednačtyřicetiletý běžec Pavel Dvořák (Atletika Alojzov), který byl v cíli rychlejší o 1 minutu a 42 sekund, stříbrnou pozici vybojoval Marek Svoboda (AD Team, 32:04), třetí byl v čase 32:22 Tomáš Šafránek.

Pumprla celou zimu poctivě trénuje. Dračí smyčku v Dřevohosticích bral jako přípravu na Rohálovskou desítku. V týdnu před závodem naběhal v okolí Prusinovic zhruba 35 tréninkových kilometrů.

,,V Dřevohosticích jsem si chtěl ověřit, jakou mám před Rohálovskou desítkou formu,“ přiznal Pumprla.

V průběhu závodu prusinovický vytrvalec běžel na druhém až pátém místě.

,,Na začátku byla trať rozbahněná. Hodně to na ní klouzalo. V náběhu do lesa už to bylo lepší. Nicméně od startu až do cíle se mi dařilo držet rovnoměrné tempo,“ prozradil Václav Pumrla.

Závod se mu vydařil.

,,S výsledným časem jsem spokojený,“ tvrdí mladý atlet z Holešovka, který v loňském roce v dřevohostické Dračí smyčce skončil v čase 38:25 na osmnáctém místě. Letos si tak v tomto závodu zlepšil čas o 5 minut a 40 sekund.

Na Přerovsku se dařilo také dalším krosařům ze Zlínského kraje. Josef Barot ze Slavkova pod Hostýnem (Hostýn Trail, 32:58) doběhl do cíle pátý, Miroslav Zapletal (HK Kroměříž, 36:51) bral šesté místo, Jaryn Kopřiva z Pacetluk (Rohálov bike team, 37:03) byl sedmý, Patrik Bartík (KESBUK, 37:22) skončil osmý a František Machů (Kruháč Team Uherský Brod, 37:52) obsadil desátou příčku.

Závod pořádali sportovní srdcaři dřevohostický klub DR.A.CY a Hostinec na Špici v Dřevohosticích.