Za největšího aspiranta na prvenství přitom považuje Litovel. „Silný ale bude ale i Vsetín, ale i Strakonice. Čas ukáže. Nejdůležitější bude konečně dohrát sezonu, snad nás už covid nezastaví. Máme naočkované, ostatní se testují. Snad čísla nepůjdou nahoru, každé přerušení je nejen pro házenou obrovské mínus. Už to opravdu nechci zažít,“ dodal s nadějí Martin Žůrek.

I proto, že covidová přestávka obměnila kádr. „Podle všeho nebude k dispozici Radovan Tiller, který má studijní a rodinné povinnosti. Naopak kádr jsme díky výborné spolupráci se Zubřím k již přestoupivším Vlkovi a Válkovi doplnili o gólmana Čepicu a do pole Pjera a Tomáše Randýska,“ je spokojen Žůrek.

„V útoku to mělo parametry. Několikrát jsme pustili Hustopeče na dostřel, naštěstí v rozhodujících momentech nás podržel gólman Janků. Byl to důležitý start,“ cítí trenér.

Na úvod mu jeho svěřenci přivodili několik vrásek na čele. Ambiciózní Hustopeče nakonec přestříleli 36:32. „Byl to hodně nepříjemný soupeř, naše výhra ale byla zasloužená a vydřená. Popravdě byla znát dlouhá zápasová pauza, vše bylo syrové. Hlavně obrana haprovala,“ přiznal Žůrek.

B „Těžko říci, jak jsou na tom po půldruhé roku trvající přestávce soupeři, ale minimálně mezi šestkou nejlepších bychom chtěli skončit. Každá lepší příčka bude paráda,“ přiznává trenér Martin Žůrek, který načal na lavičce Bystřice již sedmou sezonu. „Pořád mě to baví, navíc přístup kluků je parádní, jsou individuálně výborně připravení. Kombinace našich zkušených, mladých a Zubřanů slibuje zajímavý mix,“ těší se bývalý úspěšný házenkář.

