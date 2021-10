Trať se startem i cílem v Prusinovicích vedla přes Pacetluky, Karlovice, Líšnou, Dobrotice, Holešov a Tučapy.

Ultramaraton vyhrál v čase 3:51:03 Jaroslav Vicher z Míškovic (KESBUK). Na stříbrné pozici doběhl s mankem 2 minut a 19 sekund Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem (www.ultramaratonec.cz), třetí místo obsadil Roman Pavlíček z Hlinska pod Hostýnem (RRP, 4:05:50). Josef Barot (TJ Slavkov pod Hostýnem, 4:06:34) skončil čtvrtý a otrokovický Pavel Raška z týmu Synové od Zvona bral za čas 4:39:12 páté místo.

PO TRATI BIKEROVÉ ROHÁLOVSKÉ PADESÁTKY SE CHTĚL PROBĚHNOUT UŽ PŘED DVĚMA ROKY

,,Myšlenka zaběhnout si závod po trati Rohálovské padesátky mě napadla už před dvěma lety. Tenkrát jsem chtěl vyběhnout s dostatečným předstihem před cyklisty, abych je později nezdržoval. Lákalo mě ze zajímavosti porovnat můj čas s časy bikerů. Nakonec z toho ale sešlo,“ svěřil se Jaroslav Vicher.

PŘIPRAVOVAT SE ZAČAL NA KONCI JARA

Ten od loňského září půl roku neběhal. S velkou chutí zase začal trénovat na konci letošního jara.

,,A když jsem se dostal zpět do běžecké formy, tak jsem ji chtěl někde prodat. A ultramaraton na trati bikerové Rohálovské padesátky byl pro mě ideální příležitostí. Motivací pro mě byla i přítelkyně Lenka, která v prusinovickám zemědělském družstvu pracuje jako zootechnička. Navíc se oba známe s otcem ředitele Rohálovské padesátky Martina Koplíka Jaroslavem Koplíkem,“ vysvětloval Vicher.

OD 33. KILOMETRU MĚL KRIZI

Ten nakonec závod vyhrál a dokonce si v něm připsal skalp jednoho z nejlepších ultramaratonců na světě Ondřeje Veličky.

,,Od startu jsem běžel na prvním místě a nikdo se ke mně nepřidal. Na první pozici jsem proto zůstal až do cíle. Na trati byly sice ideální běžecké podmínky, ale jednoduché to nebylo. Od 33. kilometru až do Tučap jsem měl krizi. Nejdříve mě přibrzdil žaludek, potom mě ztuhly nohy. Proto mě měl v Tučapech Ondra Velička na dohled. Zhruba šest kilometrů před cílem jsem však o vítězství nechtěl přijít a tak jsem sebral poslední zbytky sil, zrychlil jsem a pobyt na zlaté pozici jsem udržel,“ prozradil ultramaratonec z Míškovic.

PROBĚHNUTÍ DVOREM V DOBROTICÍCH HO NADCHLO

Prusinovický závod si užíval. ,,Proběhnutí dvorem v Dobroticích bylo něco, co jsem ještě nikdy při závodě nezažil. Byla tam občerstvovačka se skvělými dobrovolníky. Točilo se tam pivo, které jsem neodmítl a tím jsem si spravil žaludek. Úžasné také bylo, že se

ze dvora vybíhalo zahradou. A vzpomínat budu i na to, jak jsme v Prusinovicích večer po závodě s kamarády protáhli tělo na taneční zábavě,“ má třiatřicetiletý Jaroslav Vicher na dlouhou dobu o zajímavé zážitky postaráno.

ZÁVOD ŽEN VYHRÁLA MICHAELA CHYTÍLKOVÁ

V závodu žen zvítězila Michaela Chytílková (Luko potraviny Team, 4:51:36), před Ivanou Martinčíkovou z týmu Jedeme na pohodu (5:01:56). Bronz brala Lucie Banciková (PSK Přerov, 5:36:02).