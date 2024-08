Triatlonový závod bude probíhat na tratích s olympijskými distancemi složené z 1500 plavání, 40 kilometrů cyklistiky a 10 kilometrů běhu.

Plavat se bude 30 úseků v hulínském koupališti. Cyklistika se pojede od hulínského koupaliště, do Otrokovic, dále přes Záhlinice, znovu do Otrokovic a odtud zpět do Hulína. Závěrečný běh je rozdělený do 5 okruhů v hulínském parku poblíž koupaliště.

V Olympijském Hulmenovi, který je posledním šestým letošním závodem Moravského poháru v triatlonu Triseries, je vypsáno 5 kategorií pro muže, 3 kategorie pro ženy, dále pak kategorie pro juniory a kategorie pro juniorky. Bojovat se bude také o přeborníka a přebornici Hulína. Na Hané si zazávodí i smíšené štafety.

Start závodu v areálu koupaliště v Hulíně je v 9 hodin. Prezence probíhá mezi 7.30 a 8.30 hodinou. Startovné pro jednotlivce je 500 Kč, pro štafety 900 Kč.

Po skončení závodu proběhne nejprve vyhlášení výsledků Olympijského Hulmena a poté vyhlášení celkových výsledků Triseries 2024.

V loňském roce Olympijského Hulmena vyhrál David Pluhař (Plavecké sporty Kroměříž, 1:58:00). V závodě žen zvítězila zlínská Ironmanka Helena Kotopulu (CSG Tri Team, 2:14:00).