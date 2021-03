Rodák z Kroměříže Tomáš Navrátil si prvenství zajistil za čas 34:27. Stříbrnou pozici vybojoval s třiaosmdesátisekundovou ztrátou Fryštačan Radoslav Šíbl hájící barvy Ekodrillu Zlín, třetí místo obsadil v čase 36:15 Petr Kučera z Grymova.

TOMÁŠE NAVRÁTILA TRÁPÍ ZRANĚNÍ

,,Jakmile pořadatelé Rohálovské desítky zveřejnili propozice, tak jsem věděl, že do Prusinovic pojedu, přestože mě od poloviny loňského roku delší dobu trápí nějaká zranění. Od té doby se jenom udržuji,“ přiznal Tomáš Navrátil.

SKVĚLÝ ČAS ZABĚHL V ÚTERÝ 23. ÚNORA

Ten se na klasické trati Rohálovské desítky letos představil dvakrát. V sobotu 13. února dopoledne zaběhl čas 36:40. Ve druhém měřeném běhu v úterý 23. února si zaknihoval výkon 34:27.

,,13. února nepanovaly optimální podmínky. Část trati byla pod sněhem a teploměr ukazoval mínus 7 stupňů. Proto jsem věděl, že čas 36:40 při druhém pokusu lehce překonám,“ věřil si kroměřížský vytrvalec.

V úterý 23. února se v prostorách startu sešel s dlouholetými běžeckými kamarády Petrem Kučerou a Radkem Šíblem.

,,Trať už byla suchá a navíc bylo pět stupňů nad nulou. Byl jsem také už rozdýchaný z prvního pokusu,“ upozornil Navrátil.

POKOŘENÍ HRANICE 35 MINUT KROMĚŘÍŽSKÝ VYTRVALEC NEČEKAL

,,Od startu jsem běžel svoje tempo, které jsem však trochu přehnal. Vyhlášený kopec Trní v Tučapech byla bída, ale nakonec se mi do cíle podařilo doběhnout v kvalitním čase 34:27. Že se mi bez tréninku podaří pokořit hranici 35 minut, jsem nečekal. V loňském roce při hromadném startu by mi v Prusinovicích tento čas stačil na zisk 11. příčky,“ byl se svým výkonem spokojený Tomáš Navrátil.

TAKÉ DALŠÍ REGIONÁLNÍ BĚŽCI BYLI LETOS V PRUSINOVICÍCH VIDĚT

Z reprezentantů ze Zlínského kraje skončil ještě domácí Jakub Janda (Rohálov bike Team, 36:21) čtvrtý, Filip Tomanec (2B Winter Team, 36:22) pátý, Jan Kábela (36:54) sedmý, Jiří Červenka (oba SP Malenovice, 37:14) jedenáctý, Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem (37:28) dvanáctý, Josef Barot (TJ Slavkov pod Hostýnem, 38:35) třináctý a Bronislav Matouch (JISVA Zlín, 38:37) čtrnáctý.

V ZÁVODU ŽEN DOMINOVALA LEGENDÁRNÍ PETRA KAMÍNKOVÁ

V závodu žen získala zlatou příčku za čas 38:58 bývalá česká reprezentantka Petra Kamínková (Svatý Kopeček). Druhá byla se ztrátou 2 minut a 33 sekund Helena Kotopulu (Titan sport club), bronz brala Martina Novotná z Brusného (O.Němec, 42:32). Kateřina Ryšánková (Klimatex Running Team, 44:06) obsadila

čtvrté místo, Jana Fritscherová (TJ Liga 100 Olomouc, 44:17) skončila pátá.

Sedmačtyřicetiletá olomoucká Petra Kamínková je legendou české atletiky i legendou Rohálovské desítky. Závod v Prusinovicích vyhrála už po čtrnácté.

Z BĚŽKYŇ ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE BYLA NEJLEPŠÍ HELENA KOTOPULU

Nejúspěšnější ženou ze Zlínského regionu ve výsledkové listině byla zlínská Ironmanka Helena Kotopulu, která si závod zaběhla v sobotu 20. února, kdy se blýskla časem 41:31. Ten jí v absolutním pořadí zajistil stříbrnou pozici.

,,Konfrontace v závodech mi chybí. Ty jsou pro mě vždy skvělým doplňkem před hlavní triatlonovou sezonou. V trénincích se totiž nikdy nevymáčku tak, jako při závodech. Navíc se mi líbil nápad pořádat letošní Rohálovskou desítku virtuálně, protože v současném období je to jediná možnost, jak si užít sportu a ne pořád čekat a čekat,“ vysvětlila svoji účast v Prusinovicích Helena Kotopulu.

NA ZÁVOD SE SPECIÁLNĚ NEPŘIPRAVOVALA

Ta se na závod nijak speciálně nepřipravovala.

,,Moc jsem toho letos zatím nenaběhala. Spíš jsem se s rodinou věnovala běžkování a užívala jsem si sněhu. Ale tři intenzivní běžecké tréninky a jeden v kopcích jsem absolvovala. Naběhané kilometry jsem ale nepočítala. Ani jsem nesledovala hodinky s uloženou aktivitou.,“ svěřila se triatlonistka ze Zlína.

Termín 20. února zvolila proto, aby ještě měla týden čas na zlepšení svého výkonu. Nakonec však zůstalo pouze u jednoho pokusu.

MLHA JAKO Z POHÁDKY O RÁKOSNÍČKOVI JÍ NEVADILA

,,20. února byla mlha jako z pohádky o Rákosníčkovi. Nefoukal však vítr. Před startem jsem se vsadila se synem Mikisem, kdo z nás bude na trati lepší a kdo vytepe víc tepů. Oba tepeme hodně vysoko a syna jsem na závod připravovala. Proto jsem byla také zvědavá, jak se v jeho čerstvých patnácti letech se vším popere,“ uvedla Kotopulu.

,,Od začátku jsme dlouho běželi spolu. V posledních dvou kilometrech se ale Mikisovi podařilo vystupňovat tempo. Proto mě v cíli o necelou minutu porazil,“ prozradila dále Helena Kotopulu.

PO OSLAVĚ MĚLA TROCHU ROZHOZENÝ ŽALUDEK

Té se po páteční oslavě synova přijetí na střední školu běželo dobře.

,,Nohy byly v pohodě. Jenom jsem měla trochu rozhozený žaludek. Krizi jsem však žádnou neměla. Také s dosaženým časem jsem spokojená. Nejspokojenější jsem byla s úsekem v cílové rovince, kde jsem vytepala 203 tepů a alespoň tuto sázku jsem vyhrála,“ potěšilo Kotopulu.

RELAXOVALA PŘI STĚHOVÁNÍ OBÝVÁKU A NA BĚŽKÁCH

A jak po běhu v Prusinovicích relaxovala?

,,U tchýně jsme stěhovali obývací pokoj. Vynášeli jsme skříně a nakládali je na auto. Potom jsme ještě byli s Mikisem 80 minut na

běžkách, abychom si uvolnili nohy,“ svěřila se Helena Kotopulu, jež má v v nejbližších dnech v plánu absolvovat další virtuální běh na Zlínsku a to Běh Jižními Svahy. Jestli ji ale do krajského města pustí přísná vládní omezení, to se ale teprve uvidí.

JIŘÍ PROKOP NEVYNECHAL ANI JEDEN ROČNÍK ROHÁLOVSKÉ DESÍTKY

Jediným běžcem v historii Rohálovské 10, v minulosti Rohálovské 20, který absolvoval všechny ročníky tohoto závodu je Jiří Prokop ze Zlína. (Běhy Zlín).

,,Nejsem velkým vyznavačem ani příznivcem virtuálního běhu. Není nad klasický závod. Při virtuálním běhu mi chybí správná atmosféra před a po závodu. Navíc v normálním závodu se běží s vyšším nasazením. Ale ani ten letošní v Prusinovicích jsem nechtěl vynechat,“ vysvětloval Prokop.

Ten se postavil na start v neděli 21. února i s ženou Milenou.

,,Bylo chladno, ale v okolí Prusinovic nefoukal vítr, jak tam bývá zvykem. Na trati jsem dosáhl ve volnějším tempu času 58:30. Se svým výkonem jsem však spokojený,“ tvrdí Jiří Prokop.

V cíli ho čekalo překvapení.

,,Za odběhnutí všech ročníků Rohálovské desítky jsem dostal od Ondřeje Němce a starosty Prusinovic Zbyňka Žákovského dárkový koš,“ potěšilo zlínského vytrvalce Prokopa.

BĚŽCI CHVÁLÍ ONDŘEJE NĚMCE, LUKÁŠE PODOLU A MARTINA KOPLÍKA

Běžci za nápad pořádat letošní Rohálovskou desítku virtuálně prusinovické pořadatele chválí.

,,V současném období není jednoduché pořádat jakoukoliv sportovní akci. Zvlášť pro amatérské sportovce. Proto má ředitel závodu Ondřej Němec můj obdiv. Po celých čtrnáct dnů se snažil být běžcům na blízku, povzbuzoval je a rozdával jim odměny a medaile,“ smeká před všemi organizátory Helena Kotopulu.

,,Spoustu práce odvedli i Lukáš Podola a Martin Koplík,“ poznamenal Tomáš Navrátil.

Pořadatele chválí i Jiří Prokop.

,,Ondra Němec udělal pro uspořádání závodu maximum. Zejména, když v současné době mají kvůli pandemii pořadatelé běžeckých závodů navíc další starosti. Závody totiž musí být povolené dlouho předem a překládání na jiné termíny jim způsobuje velké starosti,“ cení si sportovních nadšenců v Prusinovicích Prokop.

V LETOŠNÍ ROHÁLOVSKÉ DESÍTCE SI ZAZÁVODILO 296 VYTRVALCŮ

Letošní virtuální Rohálovská desítka probíhala v termínu od soboty 6. února do soboty 27. února. Zúčastnilo se jí 296 běžců a běžkyň. Pořadatelé při vyhlašování výsledků ocenili nejlepší běžce jak v absolutním pořadí, tak i v jednotlivých kategoriích. Zvláštní cenu pro největšího šílence za nejvíc letošních účastí na startu získal domácí Martin Koplík (Rohálov bike Team). Ten si Rohálovskou desítku v roce 2021 zaběhl desetkrát.

ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY ROHÁLOVSKÉ DESÍTKY 2021:

MUŽI:

1. Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 34:27

2. Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 35:50

3. Petr Kučera (Grymov) 36:15

4. Jakub Janda (Rohálov bike Team) 36:21

5. Filip Tomanec (2B Winter Team) 36:22

ŽENY:

1. Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 38:58

2. Helena Kotopulu (Titan sport club) 41:21

3. Martina Novotná (O.Němec) 42:32

4. Kateřina Ryšánková (Klimatex Running Team) 44:06

5. Jana Fritscherová (TJ Liga 100 Olomouc) 44:17

POŘADÍ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH V ROHÁLOVSKÉ DESÍTCE 2021:

Muži A (1982 a mladší):

1. Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 34:27

2. Jakub Janda (Rohálov bike Team) 36:21

3. Filip Tomanec (2B Winter Team) 36:22

Muži B (1981 – 1972):

1. Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 35:50

2. Petr Kučera (Grymov) 36:15

3. Jan Kábela (SP Malenovice) 36:54

Muži C (1971 a starší):

1. Bronislav Matouch (JISVA Zlín) 38:37

2. Jaroslav Martínek (Trisk Olomouc) 39:05

3. Pavel Horák (AHA Vyškov) 42:42

Ženy D (1982 a mladší):

1. Martina Novotná (O.Němec) 42:32

2. Kateřina Ryšánková (Klimatex Running Team) 44:06

3. Jana Fritscherová (TJ Liga 100 Olomouc) 44:17

Ženy E (1981 a starší):

1. Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 38:58

2. Helena Kotopulu (Titan sport club) 41:31

3. Simona Grulichová (AK Drnovice) 47:36

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH 12. ROČNÍKŮ ROHÁLOVSKÉ DESÍTKY (2010 – 2021):

2010

Pascal Sarwat (AK Asics Kroměříž) 29:37

Petra Kamínková (AK Olomouc) 36:49

2011

Jan Kreisinger (AK Asics Kroměříž) 30:49.

Petra Kamínková (AK Olomouc) 35:48.

2012

Jan Kreisinger (AK Asics Kroměříž) 31:08.

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 36:17.

2013

Jakub Burghardt (Polsko) 44:07.

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 51:13.

2014

Olexander Marviichuk (Ukrajina) 31:07.

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 36:25.

2015

László Gregor (Maďarsko) 30:59.

Zita Káczer (Maďarsko) 36:33.

2016

Kiprono Silas Too (Keňa) 30:07.

Betty Chepleting (Keňa) 36:01.

2017

Olexander Matviichjuk (Ukrajina) 31:16.

Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 36:57.

2018

Olexander Matviichuk (Ukrajina) 31:32.

Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 38:35.

2019

Olexander Matviichuk (Ukrajina) 31:58.

Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová) 36:59.

2020

Jakub Holuša (Dukla Praha) 31:04.

Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová) 35:56.

2021 (běželo se virtuálně):

Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 34:27

Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 38:58.