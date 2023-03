Stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou 12 sekund slovenský vytrvalec Michal Staník z BK Lysá pod Makytou, třetí pozici obsadil Marek Krišica (TJ TŽ Třinec, 32:59), čtvrtý byl David Kaláb (AC Track & Field Brno, 33:46), pátý do cíle doběhl Tomáš Navrátil (AK Kroměříž – ONěmec.cz, 34:13).

HABARTA SPOLÉHAL NA ZÁVĚREČNÝ FINIŠ

Pro Tomáše Habartu to byla premiérová účast v Rohálovské desítce.

,,Na závod mě pozval jeho hlavní organizátor Ondřej Němec,“ vysvětloval svoji účast na startu Habarta.

Mladý atlet z Uherského Hradiště ho bral jako test po týdenním tréninkovém volnu po halovém mistrovství republiky.

,,Chtěl jsem v něm ale zaběhnout co nejrychlejší čas. A to i přesto, že se specializuji na kratší tratě zejména na dráze od 800 metrů do 3000 metrů,“ přiznal vítěz.

Na Hané v Rohálově podal maximální výkon.

,,Od začátku jsem zvolil rovnoměrné tempo. Spoléhal jsem se na rychlý finiš,“ prozradil Tomáš Habarta.

O ZISKU PRVNÍ PŘÍČKY ROZHODL AŽ V PRŮBĚHU POSLEDNÍHO KILOMETRU

Vývoj závodu měl pod kontrolou.

,,Až do 8. kilometru jsem na čele běžel společně s Michalem Staníkem a Markem Krišicou. Krišica v posledním kopci z naší skupiny odpadl. Staník se mě držel až do 9. kilometru. Necelý kilometr před cílem jsem zrychlil tempo a od svého největšího soupeře jsem se odpoutal,“ upozornil na rozhodující moment Habarta.

Toho na trati postihla jedna větší krize a to v posledním velkém kopci těsně před cílem.

SKVĚLÍ DIVÁCI HO HNALI DOPŘEDU

Atmosféru kolem letošní Rohálovské desítky si však vítěz pochvaloval.

,,Kolem trati byla spousta diváků, kteří nás povzbuzovali. Někteří z nich měli i zvony a to mě hnalo dopředu,“ užíval si pobyt v Prusinovicích 19letý Tomáš Habarta.

Triumf na Hané pak doma oslavil originálním způsobem.

,,Večer jsem šel brzy spát,“ svěřil se ještě reprezentant Slovácké Slavie Uherské Hradiště.

PROSADILI SE TAKÉ DALŠÍ REPREZENTANI ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

V kvalitní konkurenci se prosadili i další reprezentanti Zlínského kraje. Fryštáčan Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín, 35:22) doběhl do cíle sedmý, domácí borec Jakub Janda z Prusinovic (Rohálov Bike Team, 35:29) byl osmý, Filip Bukovjan z Otrokovic (2B Winner Team,

36:29) skončil třináctý, Jiří Červenka v čase 36:51 čtrnáctý a Jan Kábela (oba SP Malenovice, 36:53) patnáctý.

MACUROVÉ POMÁHAL DRŽET TEMPO PŘÍTEL FILIP BUKOVJAN

V závodu žen zvítězila Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2B Winner Team), jež na zlaté příčce doběhla v čase 36:33. Stříbrná Katarína Pejpková (TJ Obal-servis Košice) byla o 45 sekund pomalejší, bronz si pověsila na krk Lenka Jančaříková (2B Winner Team, 38:45). Olomoucká vytrvalkyně Petra Kamínková (Svatý kopeček, 39:26) obsadila čtvrté místo, Jitka Špičáková (TJ Liga 100 Olomouc, 39:29) byla pátá.

Barbora Macurová se na Rohálovskou desítku speciálně nepřipravovala. Ve čtvrtek podle tréninkového plánu absolvovala několik rychlých výběhů do kopců.

,,V okolí Prusinovic mi na trati pomáhal držet stabilní tempo přítel Filip Bukovjan. Rohálovská desítka totiž není klasický silniční závod, při které se dá po celou dobu držet rovnoměrné tempo. Ale to mi právě vyhovuje. Můžu v ní využít svoje přednosti v běhu do kopců, případně pak v sebězích,“ uvedla Macurová.

V SEBĚHU DO TUČAP SI UVOLNILA NOHY

V Rohálově byl pro ni rozhodující seběh do Tučap.

,,Při něm jsem si uvolnila a roztočila nohy. Po obrátce v Tučapech už to ovšem bylo horší. Na trati foukal silný vítr, který mi bral hodně sil. Naštěstí až do závěrečného stoupání před Prusinovicemi se mnou pořád běžel Filip,“ přiznala Macurová.

První příčku ovšem měla pod kontrolou.

,,V průběhu závodu jsem však měla smíšené pocity. Na začátku jsem cítila trochu tužší nohy, rozběhla jsem se až v seběhu do Tučap. Potom už se mi běželo dobře,“ tvrdí 23letá vytrvalkyně z Frýdlantu nad Ostravicí.

TRIUMF OSLAVILA DOBRÝM JÍDLEM A PIVEM

A jak prvenství v Prusinovicích oslavila?

,,Tradičním způsobem. Večer jsme si s Filipem zašli na pivo a dali jsme si dobré jídlo,“ svěřila se ještě Barbora Macurová.

DO CÍLE DOBĚHLO 430 BĚŽCŮ A BĚŽKYŇ. NA KRATŠÍCH TRATÍCH SI ZAZÁVODILO 188 DĚTÍ

Do cíle letošní Rohálovské desítky, kterou zaštiťoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, doběhlo celkem 430 vytrvalců a vytrvalkyň. Ve 14 žákovských kategoriích poměřilo síly188 dětí. V Rohálovské desítce 2023 si tak ve všech kategoriích zazávodilo 618 běžců.

Startérkou a čestným hostem sobotního závodu, který pořádali BK Holešov, OÚ Prusinovice, SDH Prusinovice, Rohálov bike team a kluby Vesani.cz, NeKo Prusinovice, byla mistryně světa ve vrhu koulí na mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983 Helena Fibingerová.

Závod doprovázelo chladné únorové počasí. Bylo zataženo, na trati foukal nepříjemný západní vítr. Teploměr ukazoval kolem 5 °C.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V ROHÁLOVSKÉ DESÍTCE 2023:

Muži do 19 let: Erik Tala (AD team) 39:00

Muži do 39 let: Tomáš Habarta (Slovácká Slavia Uherské Hradiště) 32:17

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 35:22

Muži do 59 let: Tomasz Wróbel (Polsko) 37:27

Muži do 64 let: Vlastimil Bukovjan (KESBUK) 41:06

Muži do 69 let: Petr Kučírek (TJ TŽ Třinec) 41:54

Muži nad 70 let: Stanislav Sviták (MK Seitl Ostrava) 48:00

Ženy do 19 let: Sofie Lysáčková (SDH Hostětín) 49:32

Ženy do 39 let: Barbora Macurová (2B Winner Team) 36:33

Ženy do 49 let: Jarmila Hastíková (Napajedla) 40:14

Ženy nad 50 let: Lenka Jančaříková (2B Winner Team) 38:45

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ V ROHÁLOVSKÉ DESÍTCE 2023:

Nejmladší kluci (80 metrů): Viktor Pavelka 0:27

Nejmladší holky (80 metrů): Viktorie Vlčková (Cyklo Žopy) 0:22

Nejmladší kluci I. (140 metrů): Samuel Skácel (Atletika Přerov - přípravka) 0:30

Nejmladší holky I. (140 metrů): Natálie Skácelová (Atletika Přerov – přípravka) 0:36

Nejmladší kluci II. (280 metrů): Václav Klakurka (AD team) 1:05

Nejmladší holky II. (280 metrů): Liliana Viktorie Kupková (Atletika Holešov) 0:58

Mladší přípravka kluci (500 metrů): Kryštof Mlčák (Rohálov bike team) 1:35

Mladší přípravka holky (500 metrů): Kristýna Židlíková (TJ Chropyně) 1:33

Přípravka kluci (680 metrů): Jakub Dedek (AD Team) 2:21

Přípravka holky (680 metrů): Valerie Kleverová (SK Atletika Hranice) 2:30

Mladší žáci (800 metrů): Petr Sklenář (FK Elko Holešov) 2:56

Mladší žákyně (800 metrů): Nela Pavlicová (TJ Olympia) 2:56

Starší žáci (1500 metrů): Jonáš Juráň (Atletika Holešov) 4:20

Starší žákyně (1500 metrů): Marie Sohlichová (Turovice) 5:46

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH 18. ROČNÍKŮ V ROHÁLOVSKÉ DESÍTCE V PRUSINOVICÍCH (2006 – 2023):

13. ročník 2006:

Elisha Sawe (LOC Wien) 31:09

Dana Janečková (Demolex Bardejov) 37:22

14. ročník 2007:

Miroslav Vanko (TJ Obal-servis Košice) 30:02

Petra Kamínková (AK Olomouc) 35:29

15. ročník 2008:

Miroslav Vanko (TJ Obal servis Košice) 30:13

Petra Kamínková (AK Olomouc) 35:32

16. ročník 2009:

Jafari Ezekiel Ngimba (AK Kroměříž) 29:26

Petra Kamínková (AK Olomouc) 35:19

17. ročník 2010:

Pascal Sarwat (AK Asics Kroměříž) 29:37

Petra Kamínková (AK Olomouc) 36:49

18. ročník 2011:

Jan Kreisinger (AK Asics Kroměříž) 30:49

Petra Kamínková (AK Olomouc) 35:48

19. ročník 2012:

Jan Kreisinger (AK Asics Kroměříž) 31:08

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 36:17

20. ročník 2013:

Jakub Burghardt (Polsko) 44:07

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 51:13

21. ročník 2014:

Olexander Marviichuk (Ukrajina) 31:07

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 36:25

22. ročník 2015:

László Gregor (Maďarsko) 30:59

Zita Káczer (Maďarsko) 36:33

23. ročník 2016:

Kiprono Silas Too (Keňa) 30:07

Betty Chepleting (Keňa) 36:01

24. ročník 2017:

Olexander Matviichjuk (Ukrajina) 31:16

Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 36:57

25. ročník 2018:

Olexander Matviichuk (Ukrajina) 31:32

Petra Kamínková (Svatý Kopeček) 38:35

26. ročník 2019:

Olexander Matviichuk (Ukrajina) 31:58

Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová) 36:59

27. ročník 2020:

Jakub Holuša (Dukla Praha) 31:04

Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová) 35:56

28. ročník 2021 (kvůli koronaviru se běželo individuálně):

Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 34:27

Petra Kamínková (Svatý kopeček, 38:58)

29. ročník 2022:

Jakub Zemaník (SSK Vítkovice) 30:55

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 37:12

30. ročník 2023:

Tomáš Habarta (Slovácká Slavia Uherské Hradiště) 32:17

Barbora Macurová (2B Winner Team) 36:33