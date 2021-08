Holešovman je zařazený do letošního Okresního poháru v triatlonu na Kroměřížsku.

Vypsány jsou kategorie jednotlivců pro muže i ženy a také oblíbený závod štafet. Bojovat se bude i o nejlepšího Holešováka, Holešovačku a Holešovskou štafetu.

Start hodnotně dotovaného závodu je na místním Zámeckém koupališti v 9 hodin. Prezentace začíná v 6.30 hodin a končí v 8.30 hodin. Startovné pro jednotlivce je 500 Kč, pro štafetu 1350 Kč.

,,Očekáváme účast 100 jednotlivců a na startu se objeví zhruba 10 štafet,“ předpokládá jeden z pořadatelů Michal Novotniček.

Ten také představil trať závodu.

,,Plavat se bude v holešovském Zámeckém koupališti, kde je rovněž celé zázemí letošního Holešovmana. Cyklistika se pojede směrem na Dobrotice. Poté po panelovce do Žop. V Žopech následuje úsek podél golfového hřiště a pak známý výjezd na rozcestí Pod Lysinou. Projede se kolem zříceniny hradu Křídlo na rozcestí Stiborovy boudy. Tam se bude pokračovat směrem na Poschlou, znovu na rozcestí Pod Lysinou, Hrubou Malíkovou až do Přílep. V Přílepech se po asfaltové silnici dojede na trailovou stezku. Po ní k přílepské Lesní kapli. Od kaple pak následuje technická pasáž do Žop a odtud bikeři polní cestou za zahradami dojedou k Ranči u Tuffa. Hned záhy po silnici dojedou k čerpací stanici v Dobroticích a pak už k holešovskému zámeckému koupališti. Závěrečný běh se poběží po cyklostezce směrem na Dobrotice. Poté za náhonem vlevo přes most, za mostem vlevo a pak vpravo do prvního kopce. V závěru se nepoběží rovně směrem na Holajku, ale směrem k fotbalovému stadionu a poté na křižovatce vlevo po cyklostezce do cíle u holešovského koupaliště,“ informoval Novotníček.

V loňském ročníku Holešovmana si zazávodilo 123 triatlonistů a 10 tříčlenných štafet.

V mužích zvítězil Pavel Žák (Cykloop.cz – Bike Triatlon Morkovice, 1:32:52). Mezi ženami brala prvenství za čas 1:55:23 Simona Světinská Švecová (Titan Trilife Zlín). Závod štafet vyhrál v čase 1:36:17 M-sport (Tereza Šenkeříková, Tomáš Kratina, Petr Maňas).