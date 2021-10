„Na vrcholcích hor očekáváme rychlost vichřice, která bude dosahovat až 110 km/h. Ojediněle se budou tvořit i bouřky. Ve středu a ve čtvrtek pak bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat a oblačnost se protrhávat na konci týdne. Na volební dny tedy očekáváme přeháňky pouze ojediněle a odpolední teploty do 16 °C,“ dodala Dagmar Honsová

„Teplé jižní proudění ukončí až úterní přechod vlnící se studené fronty. Před ní budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat těsně pod letní hranicí, to je na 24 °C. Ve středu se ale ochladí až o 10 °C,“ zmínila odbornice na počasí s tím, že tato neděle byla místy větrná a na vrcholcích hor nárazy větru dosahovaly rychlosti i přes 90 kilometrů za hodinu.

„V pondělí bude teplota na východní Moravě 23 º C, v úterý pak vystoupá až na 24 stupňů,“ uvedla v neděli pro Deník. Silný vítr prý však přinese od středy ochlazení a přeháňky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.