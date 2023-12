V sobotu 9. prosince se v Kroměříži koná 12. ročník Čertovského běhu. Start desetikilometrového silničního závodu, který pořádá sportovní klub Rudá Hvězda Kroměříž, je u zimního stadionu, v 11 hodin. Cíl je na stejném místě.

V sobotu 9. prosince se v Kroměříži koná 12. ročník Čertovského běhu. | Foto: se svolením Ivony Dorazilové.

Prezence probíhá od 9.30 hodin. Startovné je 200 Kč. V ceně startovného je nápoj a polévka.

,,Rovinatý závod se na začátku poběží po asfaltové silnici do Trávnických zahrad. Dále pak po cyklostezce do Kvasic a zpět. Vyhlášeny jsou 3 kategorie pro muže a 3 kategorie pro ženy,“ zve do Kroměříže jedna z pořadatelek Ivona Dorazilová.

V loňském roce v kroměřížském Čertovském běhu zvítězil domácí vytrvalec Tomáš Navrátil. Reprezentant AK Kroměříž si pro první příčku doběhl v čase 34:36. Navrátil tento závod vyhrál také v roce 2019 a 2021. V závodu žen vybojovala první místo za čas 48:15 Monika Peluchová z Přerova.

Mužský traťový rekord v tradičním prosincovém závodu na Hané drží z roku 2011 Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 32:45). Držitelkou ženského traťového rekordu v Čertovském běhu je z roku 2019 Pavla Závodná. Reprezentantka AK Drnovice před čtyřmi lety zaběhla čas 38:52.