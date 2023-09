V sobotu 9. září se v Bystřici pod Hostýnem koná několik běžeckých závodů. V rámci 1. ročníku Podhostýnské 10ky tamní pořadatelé připravili 10 kilometrový závod, 5 kilometrů dlouhý závod i závody pro děti.

pozvánka Podhostýnská 10ka | Foto: Ilona Musichina

,,Start obou hlavních závodů je u Kašny se sochou Panny Marie vítězné na bystřickém Masarykově náměstí, v 10 hodin a 10 minut,“ informuje za pořadatele Martin Burdík.

,,Prezence do hlavních závodů probíhá v budově Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem od 8.30 do 9.30 hodin. Děti mají prezenci na stejném místě od 11 do 11.45 hodin,“ prozradil dále Burdík.

Startovné při online registraci předem je 100 Kč, na místě v den závodu 200 Kč. Děti startovné neplatí.

V ceně startovného je čipové měření času, občerstvení na trati, voda, ionťák a ovoce v cíli, zdravotnické zabezpečení, pamětní medaile, věcné ceny pro tři nejlepší běžce v každé kategorii.

,,Vypsány jsou tyto hlavní kategorie: junioři/ juniorky do 18 let (do ročníku narození 2005), muži/ ženy do 30 let (2004 – 1993), muži/ženy do 40 let (1992 – 1983), muži/ženy do 50 let (1982 – 1973) a muži/ženy nad 50 let (1972 a starší). Děti si zazávodí v těchto kategoriích: 4 roky a mladší (2019 a mladší), 5 – 7 let (2018 – 2016), 8 – 10 let (2015 – 2013), 11 – 13 let (2012 – 2010), 14 – 16 let (2009 – 2007),“ zve do Bystřice pod Hostýnem Martin Burdík.

PROGRAM 1. ROČNÍKU PODHOSTÝNSKÉ 10KY V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM:

Sobota 9. září:

8:30 – 9:30 Prezence běžců do závodu na 5 kilometrů a 10 kilometrů

10:10 Start 10 kilometrového závodu a 5 kilometrového závodu

11:00 – 11:45 Prezence do dětských závodů

12:00 Start dětských závodů od nejmladších kategorií

12:00 Závod dětí 4 roky a mladší (2019 a mladší) 60 metrů

12:05 Závod dětí 5 – 7 let (2018 – 2016) 200 metrů

12:15 Závod dětí 8 – 10 let (2015 – 2013) 400 metrů

12:25 Závod dětí 11 – 13 let (2012 – 2010) 600 metrů

12.35 Závod dětí 14 – 16 let (2009 – 2007) 600 metrů

13:00 Vyhlášení výsledků