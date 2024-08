Na Hané se uskuteční turnaj mužů i turnaj žen. Zápasy se budou hrát na 7 antukových kurtech v tenisovém areálu klubu Bajda Kroměříž.

Turnaje se můžou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči a hráčky.

Vypsány jsou tři soutěže: čtyřhra mužů, čtyřhra žen a čtyřhra seniorů nad 60 let.

Na Bajdě se představí maximálně 24 mužských párů, 8 párů žen a 8 seniorských dvojic nad 60 let.

Přihlášky se přijímají do pátku 30. srpna.

Začátek sobotního turnaje je v 8 hodin. Rozhodující semifinálové duely a finálová utkání jsou na programu mezi 17. a 20. hodinou. Vyhlášení výsledků bude ve 20 hodin. Poté následuje přátelské posezení.

V roce 2023 hlavní turnaj mužů do 60 let, jehož se zúčastnilo 25 dvojic, vyhráli Tomáš Jeřábek s Adamem Kadlecem. Turnaj žen v konkurenci 5 párů ovládly Ludmila Vodáková s Alenou Konečnou. V turnaji mužů nad 60 let (10 dvojic) zvítězili Libor Kavan s Ladislavem Jůnem.

V loňském roce si v Kmotru Cupu ve všech třech turnajích zahrálo 80 tenistů.