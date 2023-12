Spolky Dracy Team Dřevohostice, Vesani.cz a Neko společně s Bike Teamem Rohálov v neděli 31. prosince pořádají v Prusinovicích 3. ročník Silvestrovského běhu v Rohálově.

,,Start rovinatého 5 kilometrů dlouhého závodu, který má převýšení 80 metrů, je u samobufetu na prostranství pod Obecním úřadem v Prusinovicích, v 10.30 hodin. Na stejném místě je také cíl,“ prozradil a pořadatele Martin Koplík.

Sraz běžců a prezence začíná v 9.30 hodin. Startovné je pouze symbolické 50 Kč.

Trasa vede po pevné trati po panelovce kolem prusinovického kravína.

Vypsány jsou tři kategorie: Muži do 50 let, muži nad 50 let a jedna společná kategorie žen.

,,Závod bude doprovázet uvolněná pohodová silvestrovská atmosféra. Pořadatelé připravili také malé občerstvení. Mimo jiné i silvestrovské drinky, svařák a domácí koláčky,“ láká všechny zájemce do Prusinovic Koplík.

V loňském roce 2. ročník Silvestrovského běhu v Rohálově vyhrál Jakub Janda. Reprezentant domácího klubu Bike Team Rohálov v něm dosáhl času 15:49. Mezi ženami doběhla na první příčce Martina Novotná (Onemec.cz). Vytrvalkyně z Brusného se blýskla časem 21:14.