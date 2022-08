„Vždycky jsem se chtěl vrátit do Zlína, navíc nyní dozrál čas. Jsem rád, že jsem i své poslední angažmá završil úspěchem,“ pousmál se zkušený kouč, který ale většinu své trenérské kariéry měl spojenou s ženskou házenou. „Asi sedmdesát procent, ale nyní chci pracovat u mužské sekce,“ dodal.

Lví podíl na příchodu ještě loni zuberské opory do Zlína, měl manažer týmu a reference brankáře Štěpána Krůpy. „Jsem moc rád, že došlo k dohodě, třebaže je na stole i varianta Jurkovy výpomoci v Zubří v případě zranění. Každopádně pro Zlín to je posila nejen hráčská, ale i po lidské stránce. Mirek s námi absolvuje dohodnutou porci 70 procent tréninků, výborně se s ním spolupracuje. Společně s další posilou Janem Šášem se stali mými prodlouženými rukami do týmu, nyní konzultujeme společně herní věci. Jako trenér jsem totiž demokrat,“ pousmál se Slovák, jenž v týmu ještě přivítal gólmany - Petr Černockého z Luhačovic, Jana Šidlíka z Napajedel a Pavla Dufka z dorostu Zubří. „Vzhledem k povinnostem a výpomocem ve svých předešlých klubech se právě tato trojice bude střídat mezi tyčemi,“ potvrdil trenér.

Ze Zlína směr extraligová Kopřivnice nabral Slovákův zeť a loňská opora Radek Doležel s Ondřejem Vavrysem, gólman Krůpa odešel do Vsetína. Zde by měl vytvořit silnou dvojici s exzuberským Milanem Malinou.

„Jinak v našem týmu dostanou prostor zejména naši odchovanci. Přestože to chvílemi v létě s naším kádrem vypadalo všelijak, nakonec jej nyní tvoří 16 lidí, což je dobré,“ přitakává kouč.

Společnou přípravu na novou sezonu odstartovali ve Zlíně první srpnový den. „První týden jsme si udělali soustředění v domácích podmínkách, makali jsme dvoufázově. Nyní je již příprava pestrá,“ usmívá se Slovák, jemuž bude dělat asistenta trenér dorostu Radim Hill. „Bude se vypomáhat navzájem, je to logické propojení,“ okomentoval.

První přípravný duel čeká Zlín 20. srpna s Topolčany. „O zpestření se postará reprezentace Portorika, s níž sehrajeme zápas 29. srpna od 19 hodin, o dvě hodiny dříve si to rozdají také ženské výběry,“ upřesnil Slovák, jenž v prosinci oslaví 50. narozeniny. „Naše ambice? V rámci našich možností bych chtěl hrát ve středu tabulky, bez záchranářských starostí. Osobně bych si přál hrát v horní šestce. Uvidíme ale, jak na tom budou konkurenti, přestupové okno je stále otevřené,“ dodal Miroslav Slovák.