Stříbrný v pořadí Martin Čmelík z Leskovce (AK Hranice) doběhl do cíle se sedmisekundovým mankem, třetí místo vybojoval Michal Hroch (AK Olomouc, 30:17). Další reprezentant kroměřížského atletického klubu Tomáš Blaha skončil v čase 30:57 pátý a Vladimír Kučera (PSG Cyklosport Chropyně, 34:51) obsadil dvanáctou příčku.

Závod byl zařazený do Velké ceny vytrvalců olomouckého kraje 2021.

,,Pro účast v závodu v Přáslavicích jsem se rozhodl až v sobotu ráno. Chtěl jsem strávit čas mezi běžci,“ přiznal Tomáš Navrátil.

Kroměřížský vytrvalec po stratu v Brněnském poháru v Běhu o pohár Jehnic, ve kterém ve středu 17. listopadu v desetikilometrovém závodu skončil na bronzové pozici, plánoval na Olomoucku od začátku běžet volněji a postupně tempo stupňovat.

,,Ovšem úvodních necelých pět kilometrů jsme na čele běželi společně s Martinem Čmelíkem svižně. Zhruba v polovině závodu můj největší soupeř zvolnil tempo a já jsem potom osamoceně pokračoval na prvním místě až do cíle,“ upozornil na rozhodující moment Navrátil.

Toho v sobotu čeká start na mistrovství republiky v přespolním běhu ve Valašském Meziříčí.

,,Kdybych v tomto závodu skončil do 10. místa, tak by to pro mě v součastném období byl dobrý výsledek,“ bude Tomáš Navrátil spokojený s umístěním kolem desáté příčky v mistrovském krosu na Valašsku.