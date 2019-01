Region - /stolní tenis, florbal, hokej/ Ve znamení extraligového a druholigového ženského stolního tenisu bude sportovní víkend ve Zlínském kraji. Příznivci sportu můžou také navštívit mužský divizní florbal v Hluku a hokejový benefiční zápas v Kroměříži.

Do Hluku přijede účastník stolně tenisové Ligy mistryň z Hodonína

Hluk – Dvěma zajímavými zápasy o víkendu odstartují odvety v základní části extraligové stolní tenistky klubu BOKA Hluk. Slovácký kolektiv na domácí půdě ve Sportovní hale v Boršické ulici v pátek od 18 hodin hostí áčko Hodonína a v sobotu na stejném místě v 15 hodin přivítá hodonínský záložní tým.

Hodně těžkým soustem pro Hlučanky bude první celek Hodonína. Účastník stolně tenisové Ligy mistryň totiž žádné utkání nepodcení a proto na Slovácko přijede v silné sestavě. Tu tvoří Renata Štrbíková, Lenka Harabaszová, Polka Natália Partyková a mladá Markéta Ševčíková. ,,Hodonínské áčko je jedním z hlavních kandidátů na titul. Proto proti aktuálně druhému celku tabulky nemáme šanci na bodový zisk," dívá se reálně na páteční souboj domácí trenérka Andrea Botková.

S rezervou Hodonína už by ale chtěl Hluk uspět. ,,V první polovině extraligy jsme na půdě hodonínské rezervy uhrály zatím naši jedinou remízu v extralize. Plichtu bychom braly i v sobotu. Ještě lepší by bylo tým okolo Ukrajinky Brateyko, Anežky Ilčíkové a Veroniky Kmeťové porazit. Budeme hrát v nejsilnější sestavě. To znamená s Nikitchankou, Slezákovou a věříme, že se podaří dotáhnout do konce přestup jedné bývalé reprezentantky. Ta by měla být velkou posilou a tahounem našeho družstva na cestě za záchranou. Připravená bude i Monika Vybíralová, její zdravotní problémy se lepší a i ona by v odvetách ráda zasáhla do extraligových soubojů," chystá na víkend překvapení Botková.

V Kroměříži se bude hrát Benefiční hokejové utkání hvězd

Kroměříž – V Kroměříži se v sobotu bude hrát Benefiční hokejové utkání hvězd. Na tamním zimním stadionu se střetne Tým Vendulky Šindelářové proti mužstvu NK Krtek. Zápas začíná v 16 hodin. Střetnutí se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky.

,,Máme v týmu spoluhráče, kterému vážně onemocněla dcera. Když ji navštěvoval v nemocnici, každý den se tam setkával s dalšími nemocnými dětmi i zástupci dětské onkologické nadace Krtek. Proto se mu v hlavě urodila myšlenka uspořádat benefiční hokejový duel. Hlavním záměrem exhibičního střetnutí je vybrat finanční prostředky pro nadaci Krtek. Přispět by mělo všech 24 celků hrající hokejové soutěže v Kroměříži, ale i někteří místní sponzoři a díky dobrovolnému vstupnému také diváci," vysvětluje jeden z organizátorů akce obránce Rebelsu Jaromír Plšek.

Ten slibuje, že v utkání se představí nejlepší hráči z Kroměřížské hokejové ligy i Kroměřížské amatérské hokejové ligy. ,,Na ledě se proto objeví spoustu zajímavých hokejových jmen. Za kolektiv Vendulky Šindelářové nastoupí například Radovan Knap, Pavel Kobliha, Jaromír Kovařík, Jaroslav Bíbr, Bohumír Zavadil, Petr Malý, Zdeněk Večerka, nebo Ján Bartalský. Barvy NK Krtek budou hájit třeba Dalibor Ondruš, Ivo Grmela, Karel Holík, Milan Berčík, Petr Dostál, Petr Sovadina, Marek Frajt ,Tibor Baranyai, nebo Jaromír Vaněček," představil největší hvězdy obou týmů Plšek.

Organizátoři připravili i doprovodný program. ,,V jeho rámci se v přestávkách zápasu představí kroměřížský hokejový potěr, kdy si zahrají žáci 3. a 4. tříd. Chystáme i překvapení možná okořeněné i s účastí některých extraligových hokejistů," zve k návštěvě na hokejově nabitou sobotu do Kroměříže Jaromír Plšek.

I bez Pončíkové si stolní tenistky Vsetína na Dubňany věří

Vsetín – Druholigový ženský stolní tenis bude v sobotu k vidění ve Vsetíně, kde domácí tým přivítá dva rozdílné soupeře. Valašky se od 10 hodin utkají s družstvem Dubňan a v 15 hodin vyzvou čtvrtý celek Hodonína. Obě utkání se odehrají v prostorách vsetínské tělocvičny ZŠ na Sychrově.

,,Dubňanům se v letošní sezoně příliš nedaří. Jihomoravanky mají dokonce problém vůbec složit sestavu. Proto jim v tabulce po vánoční pauze patří až předposlední deváté místo. Jejich jedinou tahounkou je pouze Petra Kotásková," představil dopoledního soupeře vedoucí kolektivu Vsetína Martin Hnátek. Ten se chystá se svým celkem v minulosti zvučného protivníka porazit. ,,Máme kvalitní čtyřhru. V singlu by měly k naší výhře potřebnými body přispět Tydlačková a Kateřina Hnátková. Protože Pončíkové u nás skončilo hostování, třetí členkou naší soupisky bude Hanáková, nebo Krčmářová," věří v úspěšný výsledek Hnátek.

Daleko těžší práci bude mít Vsetín odpoledne s Hodonínem. ,,Hodonínské déčko s oporami Janou Novotnou, Šprtovou a Šíblovou je jasným lídrem soutěže. Na podzim jsme na jihu Moravy prohráli 3:7. Odehráli jsme tam však několik vyrovnaných pětisetových zápasů. Pokud v odvetě na našich stolech podáme podobný dobrý výkon, tak budu spokojený. Se silným týmem pro nás ale bude úspěchem každé dílčí vítězství," přiznává vedoucí vsetínského celku Martin Hnátek.

Hluk v sobotu hostí oblíbený Uničov. V neděli na Slovácko přijede silný Šumperk

Hluk – Po téměř měsíční vánoční pauze pokračuje o víkendu florbalová divize mužů. V dosavadních povedených výkonech chce i ve zbytku sezony samozřejmě pokračovat družstvo Spartaku Hluk. Slovácký tým odstartuje závěrečnou fázi soutěže na domácí ploše. Hlučané v sobotu od 18 hodin hostí Uničov a v neděli v 14.30 hodin zkříží florbalky se Šumperkem. Oba souboje jsou na programu ve Sportovní hale v Boršické ulici.

,,Uničov patří mezi naše oblíbené soupeře. Jeho defenzivní herní styl nám vyhovuje. Máme totiž kvalitnější družstvo, které se v posledních letech umí proti Severomoravanům prosadit kombinací. Proto po sobotním střetnutí s uničovským celkem budeme spokojení pouze s tříbodovým ziskem," hýří před prvním utkáním sebevědomím kouč Hluku Pavel Rochovanský.

Ovšem i nad Šumperkem chtějí domácí vyhrát. ,,V duelu s aktuálně nejkvalitnějším kolektivem divize padne hodně branek. Pokud se nám však podaří eliminovat střelecké schopnosti hlavních opor třetího týmu tabulky Trávníčka, Kamlera a Mrázka, nejsme ani v neděli bez naděje na příznivý výsledek," kalkuluje Rochovanský.

Trenérovi Hluku dobrou náladu navíc umocňuje skutečnost, že jeho družstvo nastoupí do víkendových soubojů kompletní.

